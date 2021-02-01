Внимание бухгалтерам! Проверьте правильность оплаты штрафов ГИБДД в 2021 году

По новым правилам с 1 января 2021 все платежи по штрафам должны поступать на единый казначейский счет (ЕКС). Из-за нововведений возникли проблемы с оплатой штрафов ГИБДД: некоторые банки не проводят платежки и возвращают их плательщику.

Рассказываем:

Что изменилось после перехода на единый казначейский счет

Какие проблемы с оплатой штрафов могут возникнуть

Как оформляется платежное поручение по штрафам ГИБДД в 2021 году

Как проверить погашение штрафа

Как автоматизировать оплату штрафов

Что изменилось после перехода на единый казначейский счет

Федеральное казначейство открыло корр. счета для своих территориальных отделений, а те самостоятельно перераспределяют платежи на расчетные счета бюджетных ведомств — так же, как это делают банки со счетами своих клиентов.

У Федерального казначейства появился дополнительный реквизит — номер казначейского счета. При оплате штрафов деньги сначала поступают на него, а потом — на внутренний номер счета ведомства, которое вынесло штраф.

В итоге после перехода на единые казначейские счета в платежных поручениях:

Изменились БИКи территориальных отделений казначейства в поле 14.

Изменились номера счетов казначейства.

В поле 15 «Номер счета банка получателя» добавился корр. счет. Раньше это поле оставалось пустым, а теперь туда нужно вписывать номер единого казначейского счета (начинается на 401).

В поле 17 «Номер счета получателя» указывается номер казначейского счета. Новые счета начинаются на 0.

Актуальные БИКи и номера казначейских счетов по регионам — в таблице.

При этом Федеральное казначейство объявило, что с 1 января до 30 апреля 2021 года параллельно будут действовать и старые, и новые реквизиты, а казначейство обязуется само перевести деньги между счетами. Значит, платежки со старыми реквизитами тоже должны погашаться, но на практике у плательщиков возникают проблемы.

Какие проблемы возникли при оплате штрафов и как их решить

1. При оплате по новым реквизитам

Некоторые банки не проводят платежки, в которых расчетный счет получателя начинается на «0». Это техническая ошибка со стороны банков, по правилам банк должен принять такой платеж (стр. 2, абзац 4 письма Центробанка РФ).

Решение: обратитесь в службу поддержки банка, который не проводит платежку. Они должны решить этот вопрос на своей стороне.

2. При оплате по старым реквизитам

Иногда банки не принимают платежные поручения, оформленные по старым реквизитам.

По правилам до 30 апреля 2021 года банки должны принимать платежи и по старым, и по новым реквизитам. Центробанк указывает, что банк может вернуть платежку без исполнения только в том случае, если счет получателя уже закрыт. Во всех остальных случаях банк обязан провести платеж.

Решение: если банк все-таки отказывается проводить платеж, можно заполнить платежку заново с учетом изменившихся реквизитов или воспользоваться сервисами, которые заменяют реквизиты автоматически.

Платежные поручения по штрафам ГИБДД в 2021 году: как заполнить

По сравнению с 2020-м годом платежное поручение изменилось так:

В поле 14 изменился номер БИК, в полях 15 и 17 — корр. счет и счет казначейства

Как проверить, что штраф погасился

Чтобы убедиться, что оплата прошла, нужно проконтролировать погашение оплаченных штрафов в Государственной платежной системе ГИС ГМП. Именно там все контролирующие органы, в том числе ГИБДД, проверяют факт оплаты.

Проверить статус оплаты вручную можно:

на сайте ГИБДД или Госуслугах (по штрафам ГИБДД);

на сайте Правительства Москвы (по штрафам МАДИ и ГКУ АМПП);

в специальных сервисах для поиска штрафов по УИН.

При проверке придется каждый раз указывать госномер и СТС автомобиля или номер постановления.

Чтобы не заниматься проверкой погашения вручную, зарегистрируйтесь в сервисе автоконтроля штрафов OnlineГИБДД. Он автоматически отследит статус платежа в ГИС ГМП.

Как Onlinegibdd.ru помогает бухгалтеру оплачивать штрафы

Сервис:

Найдет все штрафы организации и пришлет по ним подробный отчет. В личном кабинете можно будет автоматически создать платежное поручение к каждому штрафу, заполнять реквизиты вручную не придется.

При необходимости сконвертирует старые реквизиты в платежках на новые.

Проконтролирует погашение штрафа в ГИС ГМП. Как только платеж пройдет, штраф в личном кабинете переместится во вкладку «Оплаченные».

Проконсультироваться по внедрению сервиса и протестировать его возможности можно: