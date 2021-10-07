Bit Trade отзыв и краткий обзор. Надежный заработок на инструментах цифровой экономики

Бит трейд — это сервис, который предоставляет своим пользователям возможность хранения, а также совершения торговых операций с цифровым активом Bitbon.

Bitbon — это токен допуска к целой децентрализованной информационной платформе на блокчейне, которая предлагает своим пользователям совершенно новый способ обмена ценностями. Узнать подробности о Системе и токене, а также об их возможностях и применении можно на официальном сайте разработчика, перейдя по ссылке.

Bit Trade выполнен в минималистичном стиле и светлых тонах. Для пользователей доступны 2 языка интерфейса — английский и русский. В будущем — разработчик обещает добавить еще несколько языков локализации, для того, чтобы расширить аудиторию сервиса пользователями из Европы.

Клиенты сервиса могут зарабатывать на разнице курса, получая при этом дополнительную прибыль за торговый оборот более $1 000 в рамках специального IB-пакета Частный Маркетмейкер. За один торговый цикл сервис позволяет заработать более 10%, а также до 100% и более за 1 год, в зависимости от количества реализованных циклов. Узнать более детально про эту возможность можно на официальном сайте по ссылке https://www.bit.trade/ru/investbox. Отзывы о Бит Трейд положительные.

Для тех, кто хочет стать партнером, Bit Trade предлагает три IB-модуля:

Агент;

Консультант;

Советник;

Разница модулей заключается в количестве преимуществ, стоимости модуля, а также в размере стабильного дохода. Так, на 4м уровне карьеры, партнер заработает от $2 тыс. до $10 тыс. На 8м уровне от $100 тыс.

Кроме этого, пользователи могут получать вознаграждения за развитие децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon. Для начала заработка достаточно $10, при этом размер вознаграждения — 7% от количества токенов, которые находятся на основном балансе пользователя.

Несмотря на широкий спектр для заработка, компания не останавливает разработку. В ближайшем будущем для всех пользователей будет открыта возможность получить знания в Академии информационно-прикладной экономики. Инвестировать в объекты фондового рынка, используя инструменты сервиса, а также стать полноправным соучредителем проектов и компаний, которые запускают свои продукты на основе Системы Bitbon.

Чтобы не пропустить запуск новых инструментов, подпишитесь на официальный Телеграм канал @Bit_Trade_News_ru.

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