Выездные налоговые проверки

Можно ли бороться с новогодними сюрпризами налоговых органов

Каждый год в январе налогоплательщики получают решения о назначении выездной налоговой проверки, датированные декабрем предыдущего года. Такая ситуация всегда вызывает вопрос, а точно ли в декабре была назначена проверка?

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Можно ли бороться с новогодними сюрпризами налоговых органов

Каждый год в январе налогоплательщики получают по ТКС решения о назначении выездной налоговой проверки, датированные декабрем предыдущего года.

Такая ситуация всегда вызывает вопрос, а точно ли в декабре была назначена проверка?

От ответа на этот вопрос зависит, вправе ли налоговые органы проверять период, который отстоит от даты получения решения на 4 года. Если решение получено в 2023 году, то под сомнением будет 2019 год.

В судебной практике ранее уже были зафиксированы попытки бороться с этим явлением. Например, предлагалось считать датой решение – дату его отправки.

В свое время я даже пытался использовать такой процессуальный институт как установление факта, имеющего юридическое значение. Под таким фактом в моем деле понималась реальная дата отправки решения о назначении проверки.

Но этот путь оказался бесперспективным. Суды полагают, что отправка решения может быть и позднее.

Правда, в своем недавнем определении № 191-О КС вроде как дал робкую надежду на то, что помимо принятия решения в пресловутом декабре налоговому органу надо бы в рамках проверки начать какую-нибудь деятельность.

В том определении были два варианта такой деятельности указаны: направление требований по «встречке» и попытка(!) вручить решение налогоплательщику.

Последнее, конечно, неприменимо к тем, кто общается с налоговым органом через ТКС, но для вывода на чистую воду налоговых органов, отправляющих новогодние решения через ТКС, появилось весьма интересное решение, о котором можно прочесть в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 05.12.2022 по делу № А65-4220/2022.

Суд указал, что если вы получаете решение по ТКС, то имя файла, в котором содержится решение, формируется автоматически. И в этом имени отражается, в частности, дата принятия решения. Поскольку дата в имени была январской, а налоговый орган проставил на решении декабрьскую дату, то у суда возникли сомнения, как такое возможно.

Самостоятельно суд кассационной инстанции разрешить это дело по существу не имел право, поэтому отправил на пересмотр.

Сергей Шаповалов
Сергей Шаповалов
главный по НДПИ в ЮК Шаповалов Петров

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