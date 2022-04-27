Бухгалтеру скучно не бывает. ЕИС, Госуслуги и сметы для бюджета

Если вы, коллеги, в госзакупках тоже принимаете участие, то понимаете, почему я пью на ночь успокоительное.

Вот тут подвернулся интересный аукцион, стала заполнять заявку на РТС-тендер, оказалось как-то поменялся немного интерфейс, долго втыкала, что и где надо заполнить. Заполнила, отправила.

Перед этим прочитала километр аукционной документации (на предмет подводных камней и заполнения той самой заявки).

На днях прошел аукцион. Пероначальная цена рухнула на глазах за секунды на 60%(!). Здоровая конкуренция говорите? Ну благо мы местные, знаем эти объекты, как свои пять пальцев, можем потягаться. Скидываю цену, тут же ее обрушивает на минимльный шаг конкурент (скорее всего, работает робот).

Бьемся так минут 5, робот устает (или доходит до указанного лимита). Ура! Выигрываем.

Вчера опубликованы результаты, жду появления контракта на площадке. Вечером заходила в кабинет РТС-тендер без проблем. Сегодня пытаюсь войти при помощи аккаунта Госуслуг:

Ага-ага, и так уже часа полтора. В ЕИС снова не пускает, тупо выкидывает на этапе, когда должен появиться список с ЭЦП (настройки все есть, и я туда попадаю, просто ооочень редко).

Госзакупки — это вообще отдельно взятый адок, наряду с Почтой России и ФНС. Особенно, если начальство не понимает, почему ты, внезапно, не разбираешься в 223-ФЗ и 44-ФЗ, как профи. «Ну ты ж бухгалтер!» — вечный лозунг директоров, по их мнению эта профессия подразумевает знания в принципе любого законодательства (желательно наизусть).

Параллельно с этим сейчас редактирую сметы для еще одного бюджетника, с которым планируем работать. Там одна из претензий:

«У вас завышены цены на материалы, в базе (сметной программы) они есть и там дешевле.»

Конечно, дешевле, там же они не меняются ежедневно. Нам поставщик сейчас даже без предоплаты не отпускает ничего. Счет вообще действует один день! Так что цены в смете еще по-божески рыночные. В базе над ними только поплакать можно.

Кстати, тут прочитала в группе в телеге Минпромторг новый проект разрабатывает — устанавливают перечень продукции, при закупке которой аванс составит 90%.

В списке товары с кодами ОКПД2:

25.73.30 — инструмент ручной прочий;

25.73.40 — инструменты рабочие сменные для станков или ручного инструмента (с механическим приводом или без него);

26.20.40.150 — устройства числового программного управления;

27.90.31.110 — электрические машины и оборудование для пайки мягким и твердым припоем и сварки;

28.4 — оборудование металлообрабатывающее и станки.

Аванс в таком размере установят, если:

контракт заключают в 2022‒2024 годах для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства;

в отношении товаров из перечня был установлен запрет на допуск (это про допуск к поставкам иностарнных товаров).

Есть тут кто-то, кто попадает под эти требования?