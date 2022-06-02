Выбрать счет для ИП и ООО: как не провалить эту миссию?

Про эпопею с ВТБ я начала вот тут в своем блоге рассказывать. Вчера она завершилась. Кратко как все проходило:

У ВТБ ахово начал работать новый онлайн-банк. Вернее сначала вообще не открывался, потом с тормозами и нервными тиками все же заработал. Перестало работать ДБО от слова совсем. Стал открываться только раздел с обращениями. Внятных ответов — что случилось, никто не давал на линии поддержки. Наконец, посоветовали написать через обращения в техпомощь. Оттуда пришел ответ - у вас полномочия директора истекли. Ну хорошо, спасибо выяснили, правда только спустя 4 дня. После отправки всех необходимых документов (26 мая) онлайн-банк так и не заработал. Ответа на отправленное письмо не пришло. 30 мая терпение лопнуло, написала претензию, взяла доверку и поехала в офис банка. Оказалось: с новым интерфейсом мучаются не только клиенты, но и сотрудники, документы ушли непонятно куда, доступ восстановили за 2 минуты силами специалиста. Тут же зашла в онлайн-банк и проверила работоспособность — ура я вижу выписки! Претензию решила не отдавать, взяла визитку специалиста, ну его эти колл-центры буду звонить напрямую.

Решила рассмотреть варианты с переходом в другие банки. Предложения пока мне прислали Альфа, ПСБ и Совкомбанк.

Сейчас счет у ООО — в ВТБ, у ИП — в Сбере. Последний стал непрозрачно намекать на 115-ФЗ и слишком много выводимых со счета денег.

На минутку у ИП — работы, материалов он, как правило, не закупает. Это редкость, работает обычно с материалами заказчика. Налоги, взносы и патент платит со счета исправно. Других расходов нет совсем. На собственные траты выводит деньги на карту (тоже Сбер). И тратит с нее или снимает налик. Вчера, например, я делала заказ поставщику, так он сказал - налом столько-то, безналом +20%. Выбор как бы очевиден.

Что я хочу и не хочу видеть в банке

Раньше коллеги рекомендовали Альфу, сейчас читаю много отзывов положительных про Модульбанк. Поиск в гугле рассказал, что есть еще какой-то новый Blanс банк (Бланк), правда это полностью мобильный банк (по типу Тинькофф). А, судя по опыту текущему с ВТБ, надо все же иметь возможность приехать в офис банка. Поправьте, если я не права, может просто отстала от жизни и мобильный банк — это все что мне нужно, только я еще этого не поняла.

У нас в городе есть (по карайней мере были):

Сбер

Промсвязьбанк (ПСБ)

Альфа

СКБ Банк

Россельхозбанк

Восточный

Уралсиб

Русский Стандарт

Райффайзен

Открытие

У кого какой опыт работы с этими банка - поделитесь плиз :)

Что критично для меня в выборе банка:

Стоимость абонентки.

Низкая комиссия за платежи на счета других банков .

. Отсутствие внутрибанковской комиссии за переводы.

Низкая комиссия на переводы физикам, в идеале какой-то бесплатный лимит на месяц (переводим зарплату на карты сотрудников вне зарплатного проекта - его не предлагать, командировочные, подотчетные, оплату за аренду, редко — дивиденды и оплата по ГПХ договорам).

По возможности — снятие наличных в любом банкомате без комисиии или низкая комиссия за снятие. Не критично для ООО, для ИП - важно.

Дополнительные плюшки. Например, сервисы проверки контрагентов, онлайн сдача отчетности через банк, актуально для ИП - сейчас так и отправляем через Сбер, а он имеет право выдавать электронные подписи от имени налоговой. Насколько знаю, в других местах подпись ИП придется получать в ФНС, а этого хочется избежать.

Адекватная работа поддержки .

. Нормально работающее без сбоев ДБО, понятный интерфейс онлайн-банка. Здорово, если есть корректно работающее бизнес-приложение.

Хороший бонус — возможность быстро и удобно получить банковскую гарантию на исполнение контракта. Т.к. редко, но пользуемся такой услугой. ВТБ, кстати, нам в ней отказал на ровном месте. Сказали озвучить причины не могут, возможно у директора были долги, невыплаченные кредиты. Директор сильно удивилась)))

Вот, к примеру, от Совкомбанка предложение, но не понятно как будет строиться цена на гарантию. От 1000 рублей — очень уж размытая формулировка.

Что мне не нравится в предложениях, которые мне высылают:

В тарифах постоянно вводят в заблуждение. Все 0 рублей, а в итоге понимаешь, что надо или соблюдать условия определенные, или ноль только на пару месяцев, или это только для ИП. Кроме того, там мелким шрифтом такого понаписано — без крепкого алкоголя лучше не подходить. В ПСБ меня добили группы А и Б, так до конца и не вникла о чем речь.

Вот пример тарифов Альфы:

А вот ПСБ с его группами (не знаю видно или нет на скрине, но лично мне дешифровшик бы не помешал):

Отсутствие бесплатных лимитов на переводы физикам.

Предложение кучи сервисов, которые даром не сдались. Постоянные предложения на кредиты и депозиты. Если последние можно было бы расмотреть, то кредитами не пользуемся 100% и несколько достало желание банков их всучить.

Отчаянно хочу избежать тупящей бюрократизированной поддержки.

В общем у кого есть положительный опыт с каким-то банком — вэлком в комментарии, совет очень нужен. А, если сможете еще и порекомендовать конкретный тариф — 100 очков вам в карму.