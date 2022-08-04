⚡️Минцифры дало пояснения для аккредитации ИТ

Процитируем то, что опубликовало министерство:

Предлагается аккредитовывать компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%.

Компании нужно будет вести раздельный учет доходов. В бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности. Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в ИТ, также предлагается аккредитовывать.

Среди других условий для аккредитации:

иметь профильный ОКВЭД в качестве основного;

не менее 80% сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране.

Стартапам, помимо вышеперечисленных пунктов, нужно:

заявить разрабатываемый проект в области ИТ и статус его реализации;

компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.

❗️Отказ в аккредитации:

• если компания создана в результате реорганизации;

• организация с прямым и (или) косвенным участием государства (50% и более);

• если организация является:

госкомпанией;

банком, небанковской кредитной организацией и т.д.;

страховой организацией или телеком-компанией;

государственным или муниципальным учреждением;

компания входит в распоряжение Правительства от 23 января 2003 г. № 91-р.

Интересно, что реорганизация служит отказом и что компании должно быть не менее трех лет. Это фактор, который сильно уменьшит количество новых и действующих участников.

Напомним, для тех кто пропустил, что проиходит: