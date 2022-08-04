⚡️Минцифры дало пояснения для аккредитации ИТ

Процитируем то, что опубликовало министерство:
Предлагается аккредитовывать компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%.
Компании нужно будет вести раздельный учет доходов. В бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности. Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в ИТ, также предлагается аккредитовывать.
Среди других условий для аккредитации:
- иметь профильный ОКВЭД в качестве основного;
- не менее 80% сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране.
Стартапам, помимо вышеперечисленных пунктов, нужно:
- заявить разрабатываемый проект в области ИТ и статус его реализации;
- компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.
❗️Отказ в аккредитации:
• если компания создана в результате реорганизации;
• организация с прямым и (или) косвенным участием государства (50% и более);
• если организация является:
- госкомпанией;
- банком, небанковской кредитной организацией и т.д.;
- страховой организацией или телеком-компанией;
- государственным или муниципальным учреждением;
- компания входит в распоряжение Правительства от 23 января 2003 г. № 91-р.
Интересно, что реорганизация служит отказом и что компании должно быть не менее трех лет. Это фактор, который сильно уменьшит количество новых и действующих участников.
Напомним, для тех кто пропустил, что проиходит:
У телекома отобрали ИТ-льготы.
Кажется, в нашем королевстве кто-то что-то начал подозревать. Сегодня стало известно, что Минцифры аннулировало ИТ-аккредитацию у нескольких сотен компаний. Телеком там представлен полным составом. Среди аннулированных можно найти таких крупных игроков, как МТС, МегаФон, Ростелеком, ТТК, ЭР-Телеком, или региональных, вроде «Вайнах Телеком», «Уфанет», «Интерсвязь» и др.
Интересно, что в список попали такие организации, как Главный радиочастотный центр, Департамент ИТ г. Москвы или НИИ Радио. Под раздачу также попали образовательные учреждения, например СибГУТИ и МФТИ. Не у дел остался и финтех : «Юмани», «Тинькофф» и др.
Но самое сладкое – «Почта России», которой буквально два месяца назад присвоили звание ИТ-компании. Тогда это вызывало бурные обсуждения, но министерство сказало, что это единичный случай и вообще – так надо, льгот не будет, это все из-за отсрочки в армию.
Стоит отметить, что ИТ-дочки телекома чистка не задела. В перечне мы все еще видим действующие лицензии МТС ИИ, МТС Диджитал, Вымпелком ИТ, Ростелеком-Интеграция, Квантера (МегаФон) и т.д. Но осадочек остался.
Реестр публичный, посмотреть свою аккредитацию можно здесь (.xls в самом начале).