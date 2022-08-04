10 лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Многие завсегдатаи «Клерка» не просто читают чужие тексты, но и создают свои — в «Трибуне», сервисе персональных блогов. Вот обзор самых интересных постов за последнюю неделю по мнению редакции «Клерка».

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10 лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Что такое Трибуна

«Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени, чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости.

В «Трибуне» нет (или почти нет — Роскомнадзор не дремлет) модерации. Ваш текст сразу появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы.

Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Редакция «Клерка», руководствуясь субъективными критериями, отобрала самые интересные посты «Трибуны» за последнюю неделю. Вот наш рейтинг.

1. Новости бухгалтерского аутсорса или как по быстрому срубить два «ляма»

Автор: Бухгалтерия ада слушает

О чем текст: История подруги Тани, у которой сотрудница увела ключевого клиента и разорила Танину бухгалтерскую фирму.

Чем хорош: Бухгалтерская история из практики. Сотрудница во время болезни владелицы фирмы уговорила ключевого клиента расторгнуть договор и перейти на обслуживание в новую бухгалтерскую компанию, которую она создала сама. Эту новую компанию с крупным клиентом она собирается продать за 2 млн рублей. Авторы дают рекомендации: во-первых, не болейте, во-вторых, держите клиентов в тайне, а в-третьих, дробите работу своих бухгалтеров.

2. Как налоговая побуждает предпринимателей «добровольно» доплачивать налоги

Автор: Алексей Мошкин ЦНП

О чем текст: Раньше налоговая вызывала предпринимателей на комиссии, и там принуждала доплачивать налоги за прошлые периоды. Такая практика видоизменилась, но действует до сих пор.

Чем хорош: Автор рассказывает, за счет чего обеспечиваются хорошие результаты налоговых комиссий, рабочих групп. Какие ошибки налогоплательщиков приведут к вызову на комиссию по побуждению. И как предпринимателю понять, что в отношении его бизнеса проводится предпроверочный анализ.

3. И опять о Федеральных стандартах

Автор: Сергей Верещагин

О чем текст: О ФСБУ. Продолжение обсуждения, начатого в июле. Личное мнение относительно определения размера оценочных обязательств.

Чем хорош: Автор утверждает, что у 99% организаций, в полном соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету (ФСБУ 5/2019, ФСБУ 26/2020, ПБУ 8/2010) обязанности в определении оценочных обязательств по ликвидации активов, утилизации отходов и пр. не возникает. И предлагает с ним поспорит в комментариях.

4. Какие механизмы предлагает ФНС для вывода экономики из теневой зоны

Автор: AlyaMir

О чем текст: Обсуждение интервью замруководителя Контрольного управления ФНС Варвары Бурлевич. Точка зрения ФНС России на взаимоотношения в цепочке Подрядчик-Заказчик, озвученная чиновником высокого уровня, весьма интересна.

Чем хорош: Автор делает из слов чиновницы следующие выводы. Налоги платить придется всем и в полном объеме. Особенное внимание автор советует обратить на контракты с контрагентами из проблемных на данный момент отраслей: клининг, охрана. Если вы пользуетесь услугами профессиональной уборки или охраны, обязательно проверьте все свои договоры, а заодно и все возможные данные по контрагентам. В идеальном варианте можно заключить дополнительное соглашение, включающее налоговые конструкции, так называемую «налоговую оговорку».

5. Как налоговая выявляет доходы и имущество граждан

Автор: Олег Мясников

О чем текст: Сегодня многие стремятся сэкономить на налогах. Одни занижают размер доходов в отчетности, другие не декларируют доходы вовсе. Однако скрывать от налоговой службы свою прибыль — дело рискованное.

Чем хорош: Автор рассказывает о том, что инспекторы в последнее время получают все больше полномочий для контроля над доходами и активами граждан. Госструктуры и частные компании информируют ФНС о сделках не только коммерсантов, но и простых граждан. Рассказывает, как налоговики узнают о доходах и имуществе людей, не занятых бизнесом.

6. Минцифры дало пояснения для аккредитации ИТ

Автор: Сергей_Рязанов

О чем текст: Минцифры предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%.

Чем хорош: Автор эмоционально радуется тому, что IT-дочки крупного бизнеса массово попали под раздачу. У телекома отобрали льготы. Кажется, в нашем королевстве кто-то что-то начал подозревать ))

7. Сценарий, которого еще не было: дефолт 1998-го плюс ситуация с Крымом в 2014-м

Автор: Евгений Бурденюк

О чем текст: Сегодня очень похоже на то, что сошлись дефолт 1998-го и ситуация с Крымом в 2014-м. Обесценивание рубля плюс санкции. Как повлияет все это на рынок недвижимости, ведь обычно этот рынок очень стабильный.

Чем хорош: Прогнозами рынка торговой недвижимости и аренды в ситуации, если иностранные бренды полностью уйдут с рынка. Автор делает вывод, что в этой ситуации отечественные конкуренты смогут занять места, о которых они даже и не могли мечтать.

8. Плюсы быть российским предпринимателем в 2022 году

Автор: pravila-finansov

О чем текст: Предпринимательство — это всегда зона повышенной ответственности и риска. Но плюсов быть российским предпринимателем в 2022 году немало.

Чем хорош: Автор перечисляет меры поддержки бизнеса в 2022 году и делает вывод, что не надо ждать лучших времен для открытия своего дела. Лучшее время — это сейчас. А вы с ним согласны?

9. Тонкости оформления трудового договора с иностранными гражданами в зависимости от их статуса

Автор: АКФО

О чем текст: Наиболее полная «шпаргалка» по статусам иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации. Она пригодится кадровым и бухгалтерским службам при приеме на работу, при начислении пониженных страховых взносов.

Чем хорош: Автор объясняет, чем отличаются статусы иностранных рабочих, и каковы налоговые последствия каждого статуса.

10. Трамп извлек налоговую выгоду из похорон бывшей жены?

Автор: Андрей Ивановский

О чем текст: Бывший президент США Дональд Трамп похоронил свою первую жену Ивану в своем гольф-клубе. Ведь в штате, где он расположен, действуют налоговые льготы на кладбища.

Чем хорош: Темой и лайфхаками. Перенимайте лучшие налоговые практики ))

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