Страховые взносы

Льготные тарифы страховых взносов в 2022 году

Работодатель обязан при начислении оплаты труда сотрудникам рассчитывать страховые взносы и перечислять их в соответствующие внебюджетные фонды – ПФР, ФСС, ФОМС. При этом не имеет значения, какой налоговый режим применяет организация. Для отдельных категорий налогоплательщиков и отраслей экономики законодательством предусмотрены льготы.

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Льготные тарифы страховых взносов в 2022 году

Какие тарифы по страховым взносам установлены в 2022 году

Для большинства предприятий ставка по страхованию составляет 30%, из них:

  • ПФР – 22%;
  • ФСС – 2,9%;
  • ФОМС – 5,1%.

При расчете учитывается оплата труда каждого отдельно взятого работника. Базу для начисления считают ежемесячно с нарастающим итогом с начала календарного года. Законодательство ежегодно устанавливает предельную величину расчетной базы.

В 2022 году предельная база для пенсионного страхования установлена в размере 1 565 000 рублей. Если сотрудник заработает больше, то ставка составит 10% вместо 22%.

По платежам на случай заболевания работника и в связи с материнством максимальная сумма дохода для расчета страхования 1 032 000 рублей. В случае превышения установленной величины работодателю не нужно перечислять взносы за специалиста.

ФОМС не имеет предельной базы для расчета. Организация всегда уплачивает 5,1%, независимо от зарплаты. Ставка по взносам на травматизм варьируется от 0,2% до 8,5%. Она зависит от вида деятельности предприятия.

Новые ставки для МСП. Как применять

Для субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрены пониженные ставки. Расчет производят с учетом МРОТ. То есть, с оплаты труда в размере МРОТ работодатель проводит расчет по базовым тарифам, а с суммы сверх МРОТ – по льготным.

С суммы свыше МРОТ работодатель заплатит 15%, вместо 30%. Если компания утрачивает статус МСП, то со следующего месяца бухгалтеру необходимо рассчитывать тарифы в размере, предусмотренном для обычных предприятий.

Пример: зарплата работника 20 000 рублей. По базовому тарифу платеж составляет 6 000. Для МСП эта сумма будет равна 5 083,5 ((13 890*30%)+(6 110*10%)+(6 110*5%)).

Кроме изменений в ставках, в 2022 году также меняется бланк отчетности по РСВ. Обновленную форму необходимо применять, начиная с отчетности за I квартал 2022 года.

Как изменились взносы в 2022 году для ИП

Помимо повышения предельных лимитов, с 2022 года увеличиваются взносы для ИП за себя. Предпринимателю придется заплатить 34 445 рублей в ПФР и 8 766 рублей в ФОМС. Если доход ИП составит более 300 000 в год, то дополнительно ему необходимо заплатить 1% с суммы превышения на пенсионное страхование.

Пониженные ставки для отдельных компаний 

Правительство установило льготы для отдельных категорий налогоплательщиков:

  • предприятия общепита;
  • IT-компании;
  • участники СЭЗ в регионе Крым и Севастополь;
  • участники проекта «Сколково»;
  • организации киноиндустрии.

Ставки для льготных категорий предприятий представлены в таблице:

Чтобы общепит мог применять сниженные тарифы, компания должна подходить под ряд условий:

  • вид деятельности – услуги по предоставлению питания;
  • численность специалистов – до 250 человек;
  • доход – менее 2 млрд. рублей в год;
  • доля прибыли от услуг общественного питания – 70%;
  • средняя зарплата сотрудников не ниже, чем среднемесячная оплата труда в регионе.

IT-компания, для применения сниженных ставок, должна иметь государственную аккредитацию и среднесписочную численность сотрудников от 7 человек. При этом доля дохода от продажи программных продуктов, информационных систем или оказания услуг по разработке и сопровождению прогамм должна составлять от 90%. Льготой по страховым платежам может воспользоваться как сама ИТ-фирма, так и ее филиал.

Чтобы воспользоваться правом на льготу по уплате страховых взносов для участников СЭЗ и «Сколково», необходимо иметь соответствующий статус, зарегистрированный в ФНС в установленном законом порядке.

В период 2018-2023 годы предусмотрено снижение тарифа для российских организаций, занимающихся производством и реализацией аудиовизуальной продукции. Получить льготу могут компании киноиндустрии, присутствующие в специальном реестре, с численностью сотрудников фирмы от 7 человек, и долей дохода от услуг, связанных с киноиндустрией – 90% и более

Вывод

Размер страховых тарифов зависит от целого ряда параметров бизнеса: вид деятельности, правовая форма, регион регистрации. Пониженные ставки помогают компаниям снизить финансовую нагрузку в условиях кризиса. Не применяются льготы для организаций бюджетной сферы. Государственные учреждения всегда платят по базовым ставкам. Бухгалтеру коммерческой фирмы необходимо регулярно отслеживать изменения в законодательстве и контролировать, чтобы организация не потеряла право на льготу.

Омельченко Ольга
Омельченко Ольга
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