Как использовать судебный приказ в арбитражном процессе

Законодательное определение

Судебный приказ в арбитражном процессе схож по подобными документами в гражданском судопроизводстве.

Как правило, выносится по денежным требованиям взыскателя. Решение о выдаче принимается единолично судьей и по своей природе обладает свойствами исполнительного документа.

Выносится судом по результатам упрощенной процедуры рассмотрения требований взыскателя по денежным обязательствам, которые носят бесспорный характер.

Решение о выдаче принимается судом без вызова сторон и только по результатам рассмотрения документов, представленных в суд взыскателем.

Категории рассматриваемых споров

Судебный приказ применяется по следующим категориям дел:

Неисполненные финансовые обязательства из заключенных договоров (например, договора поставки). Обязательства не могут превышать сумму 400 000 рублей (долг + проценты). Не исполненные обязательства по внесению обязательных платежей с суммой до 100 000 рублей (налоги, страховые взносы и т.д.) Связанные с протестом векселя в неплатежe, не совершении акцепта или отсутствии датиpования.

Важная особенность – требование взыскателя должно быть определено в твердой денежной сумме на момент вынесения акта. Перерасчет денежных сумм на дату вынесения или исполнения не допускается.

Не могут быть рассмотрены в рамках данного производства требования о взыскании убытков, компенсации морального вреда, об оспаривании сделок и иные случаи, перечисленные в пункте 12 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2016 № 12.

Какая процедура вынесения предусмотрена

Подсудность определяется по общим правилам параграфа 2 гл. 4 АПК, как правило - по месту нахождения должника-ответчика.

Выдача судебного приказа производится после рассмотрения заявления, форма и содержание которого должны соответствовать изложенным в ч. 2 ст. 229.3 АПК.

В частности указываются данные взыскателя и должника (ИНН, ОГРН, адреса, банковские реквизиты), договор-основание, иные документы, подтверждающие обоснованность доводов взыскателя, платежный документ о внесении госпошлины, доверенность представителя (в случае подписания требования взыскателем), доказательства направления (вручения) заявления должнику.

Сроки выдачи судебного приказа по АПК РФ – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в суд заявления, из которых:

5 рабочих дней - срок для принятия заявления к производству; 5 рабочих дней – для его выдачи.

Несоблюдение взыскателем формы заявления, правил подсудности, превышения предельных сумм обязательств или наличия спора из категории не приказного производства повлечет возврат поданного заявления (ч. 1 ст.229.4 АПК).

Если основания для выдачи приказа отпали (например, должник полностью погасил задолженность или с ним достигнуто соглашение о рассрочке), то до вынесения определения суда о принятии к производству взыскатель имеет право отозвать своего ходатайства.

Отзыв заявления не препятствует его повторной подаче, если должник все-таки откажется исполнить обязательства добровольно.

Можно ли отменить при несогласии?

Отмена судебного приказа по АПК РФ является правом должника, если у последнего имеются возражения по его исполнению.

Сам факт несогласия с исполнением будет считаться достаточным основанием для его отмены, подробное обоснование возражений от должника не требуется.

Срок для представления возражений – 10 дней с момента получения.

В этом случае суд выносит определение об отмене приказа и разъясняет право обратиться в суд в порядке искового производства.

При отсутствии возражений данный документ будет направлен взыскателю для последующего направления в службу судебных приставов для исполнения. При желании можно подать ходатайство о его направлении на исполнение напрямую в ФССП.

Тенденции развития

В настоящее время это достаточно удобный и быстрый механизм взыскания задолженности по арбитражным спорам, не представляющим особой сложности.

Однако представляя интересы взыскателя или должника необходимо учитывать важные процессуальные моменты данной процедуры, своевременно получать почтовую корреспонденцию, отслеживать картотеку арбитражных дел, подать возражения в случае необоснованности требований, чтобы гарантированно обеспечить защиту прав своего бизнеса.