Расходы на один объект ОС при строительстве не должны переноситься на другой

По мнению налоговиков, расходы должны были быть включены в стоимость иного завода, который был построен на этом же месте, но через долгий промежуток времени.

Речь при этом шла об уменьшении убытков на 282 млн рублей и доначислении налога на прибыль в 56 млн рублей.

Суд с таким подходом Инспекции не согласился[1].

Суд указал, что процедура переноса расходов с одного недостроенного объекта на объект нового строительства не предусмотрена НК РФ. Доводы, которые оценили суды, следующие:

у компании отсутствовали объективные основания полагать, что после ликвидации строительства завода будет иметь место строительство нового Завода, которое началось более чем через два с половиной года после завершения строительства ликвидированного завода. Такой длительный временной разрыв как верно отметили суды, не дает возможности экономически обоснованно перенести расходы с одного объекта на другой.

объекты имеют существенные различия в технических характеристиках (новый завод значительно меньше по площади)

при строительстве нового завода производились самостоятельные подготовительные работы, аналогичные произведенным, при строительстве старого.

строительство данных объектов на одном земельном участке и использование результатов инженерных изысканий относительно земельного участка такой экономической связи не образует.

Примечательно, что выводы суда идут в разрез позиции контролирующих ведомств по данному вопросу[2].

По схожей ситуации в 2019 году тот же суд занял позицию налоговиков на том основании, что работы по демонтажу ОС были произведены в рамках комплексных договоров подряда по реализации инвестпроектов, которые можно расценить как подготовительные работы, связанные с сооружением (созданием) ОС и доведением его до состояния, в котором оно пригодно для использования[3].

Все же положительное решение АС МО не одиноко в своей позиции, поддерживающей налогоплательщика по единовременному включению в расходы стоимости сносимых объектов[4]. Однако в каждой из ситуации крайне важно выяснить все обстоятельства, позволяющие провести такие манипуляции.

Резюме: Единовременное включение в расходы стоимости сносимых объектов недвижимости как правило по стоимости составляющих несколько миллионов рублей – крайне лакомый кусок при налоговой проверке. Поэтому при принятии такого решения необходимо провести оценку на предмет невозможности соотнесения сносимого объекта со строящимся, как правило, на том же месте.

В некоторых ситуациях это позволяет сделать долгий временной промежуток между снесенным объектом и строящимся, открытый перечень внереализационных расходов, позволяющий отнести в расходы затраты, имеющие цель получения экономической выгоды, а также величина и экономическая целесообразность расходов на достройку сносимого объекта, если бы налогоплательщик принял решение его достроить.

[1] Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.07.2022 N Ф05-14345/2022 по делу N А40-94776/2021

[2] Письма Минфина России от 24.09.2021 N 03-03-06/1/77722. от 14.03.2019 N 03-07-11/16750, Письмо ФНС России от 27.08.2018 N СД-4-3/16501@

[3] Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.03.2019 N Ф05-1688/2019 по делу N А40-132412/2017

[4] Постановление от 22.01.2019 N Ф07-16106/2018 по делу N А56-9767/2018, в передаче которого в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано Определением ВС РФ от 16.05.2019 N 307-ЭС19-5807, Постановление от 18.01.2018 N Ф09-8546/17 по делу N А60-15584/2017, Постановление от 06.05.2016 N Ф04-1283/2016 по делу N А27-18073/2015, в передаче которого в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано Определением ВС РФ от 24.06.2016 N 304-КГ16-7850