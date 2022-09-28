Порой мы видим многое, но не замечаем главного. И это про НДС

Согласно официальной позиции если в счете-фактуре неверно отражена ставка НДС, то основанием для вычета такой документ быть не может. Минфин[1] и ФНС[2] со ссылкой на Определение ВС РФ[3] считает, что подобная ошибка не позволяет налоговикам правильно идентифицировать ставку, а значит, будет причиной отказа в вычете[4].

Вот и в рассматриваемом споре суд округа сослался на положения НК РФ[5] и позиции Конституционного Суда РФ[6], согласно которым налоговая ставка, в том числе и нулевая ставка по НДС, является обязательным элементом налогообложения и налогоплательщик не может произвольно ее применять (изменить ее размер в большую или меньшую сторону) или отказаться от ее применения.

Cудья ВС РФ пришел к выводу[7] о наличии оснований для передачи кассационной жалобы общества с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Суд отметил, что налоговый орган, отказывая заявителю в применении вычетов по счетам-фактурам, выставленным его контрагентами с выделенным и оплаченным НДС по ставке 20 процентов, фактически перекладывает на заявителя бремя доказывания обоснованности применения его контрагентами налоговой ставки. Между тем, общество такой обязанности нести не должно, поскольку она лежит на плательщиках НДС, осуществляющих реализацию спорных товаров.Как ранее указывал Президиум ВАС в Пленуме № 57 бремя обеспечения выполнения этих требований лежит на продавце как налогоплательщике, обязанном учесть такую операцию по реализации при формировании налоговой базы и исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по итогам соответствующего налогового периода[8].

Заявитель же являлся приобретателем товара, то есть лицом, которому НДС был предъявлен к оплате контрагентами в составе цены за товар, которые, в свою очередь, отразили его как НДС с реализации, то есть к уплате в бюджет, в силу чего был создан экономический источник для вычета, применяемого в рассматриваемом случае заявителем.

Таким образом, поскольку общество как предприятие - покупатель не может нести ответственность за действия третьих лиц, то нет никаких оснований в такой ситуации лишать права на вычет налогоплательщика-покупателя, который не знал и не должен был знать о допущенных контрагентами нарушениях, если таковые имели место.

Что повлияло: отсутствие по объективным причинам сертификатов, подтверждающих право на применение ставки 0%.

Резюме: К настоящему моменту уже сложилась судебная практика, где суды подтверждают правомерность вычетов НДС по неправильно определенной продавцом ставке, если:

- налоговый орган не представил доказательств, свидетельствующих о том, что контрагент общества не уплатил в бюджет НДС при реализации услуг, отразил реализацию данных услуг по меньшей стоимости либо имеются иные расхождения в документах о реализации и приобретении услуг обществом[9];

- отсутствуют в материалах судебных дел доказательства того, что действия Общества и контрагентов являлись согласованными и направленными на неуплату НДС.[10]

Когда суды устанавливали согласованность действий сторон или осведомленность вычет признавали не правомерным[11].

Однако результатом рассмотрения данного дела будет вывод Судебной коллегии о разграничении зон ответственности между покупателем и продавцом в части проверки правомерности указанной в счете-фактуре ставки НДС. Возможно после вынесения Определения покупателям будет проще отстоять свое право на вычет НДС, без доказывания налоговым органам фактов правомерности действий своего продавца по определению ставки налога.

[1] Письмо Минфина от 02.08.2019 N 03-07-11/58375

[2] Письмо ФНС России от 07.07.2016 N СА-4-7/12211@

[3] Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2016 N 304-КГ15-18260

[4] подп. 10, 11 п. 5 ст. 169 НК РФ

[5] статей 164, 165 Налогового кодекса

[6] Определения КС РФ от 15.05.2007 N 371-О-П и от 05.03.2009 N 468-О-О

[7]Определение Верховного Суда РФ от 02.09.2022 N 305-ЭС22-14014 по делу N А41-57693/2021

[8] пункт 17 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2014 г. N 33 "О некоторых вопросах возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость",

[9] Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.04.2018 N 308-КГ17-20263 по делу N А53-30316/2016, п. 7 Обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых во втором квартале 2018 года по вопросам налогообложения.

[10] Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2016 N N 305-КГ16-6640, 305-КГ16-8642, 305-КГ16-7096 (ООО Авиакомпания "Когалымавиа"), определение ВС РФ от 15.12.2016 по результатам рассмотрения дела N 305-ЭС16-11189 (АО "Авиа Менеджмент Груп", ФНС России от 14.06.2018 N СА-4-7/11482 "О направлении рекомендаций по вопросу применения вычетов по налогу на добавленную стоимость с учетом судебной практики"

[11] Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 10.03.2020 N Ф06-57939/2020 по делу N А65-16615/2019, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 05.12.2018 N Ф01-4933/2018 по делу N А11-9880/2016, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.03.2019 N Ф05-1400/2019 по делу N А40-69212/2018, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.11.2017 N Ф07-10730/2017 по делу N А44-9467/2016