Региональные налоговые льготы 2022-2023

Анализ актов позволяет указать на положительную тенденцию в части дополнения числа налогоплательщиков, имеющих право на применение региональных льгот по налогу на прибыль, налогу на имущество, УСН, транспортному налогу.

Орловская область

Региональные власти предусмотрели налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество для производителей строительной керамики.

Еще на год, то есть до конца 2023 года продлили[1] применение пониженной ставки по налогу на прибыль в размере 15% для группы 23.31 «Производство керамических плит и плиток».

Напомним, что условиями для применения такой пониженной ставки со снижением налога на 50% следующие:

налогоплательщик не является участником КГН, и не находится в процессе ликвидации, реорганизации или на стадии банкротства;

соблюдение уровня среднеотраслевой заработной платы не ниже 2,5 от прожиточного минимума;

высвободившиеся средства от применения льготного налогообложения должны быть направлены на развитие производственной базы.

Также в региональный закон «О налоге на имущество организаций» внесли изменения[2] и дополнили категории организаций, претендующих на льготу.

Так, к примеру, помимо организаций — участников инвестиционных проектов или осуществляющих виды деятельности раздела C «Обрабатывающие производства», или группы 22.23 «Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве» добавили организации, осуществляющие производство строительной керамики.

Льгота предоставляется при условии полного реинвестирования указанными организациями высвободившихся вследствие льготного налогообложения средств в развитие производственной базы.

А для организаций потребительской кооперации сумму налога на имущество уменьшили на 80%.

Действующим же «льготникам» продлили срок применения льготы по освобождению от налога до 31 декабря 2023 года включительно.

Рязанская область

Власти Рязанской области увеличили число случаев применения пониженной ставки по УСН.

Так, для организаций и ИП, применяющих УСН с объектом «доходы» с 1 января 2023 года станет доступна[3] пониженная ставка в размере 1% для участников внешнеэкономической деятельности, получивших в текущем налоговом периоде доход от сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью, впервые осуществивших указанные сделки начиная с 1 января 2020 года.

Наряду с этим в Рязанской области в отношении всех производителей на УСН с объектом «доходы» (осуществляющие деятельность по разделу ОКВЭД «Обрабатывающие производства») уже с 1 января 2022 года можно будет[4]применить пониженную ставку в размере 2%. Коды группировок видов экономической деятельности включают в себя все входящие в них группировки и виды экономической деятельности[5].

Необходимо отметить, что документ вступил в силу «задним числом» с 1 января 2022 года, так как улучшает положения налогоплательщика[6]. Соответственно, несмотря на то, что авансовые платежи такие налогоплательщики уплачивали по общеустановленной ставке, налог за 2022 год они вправе рассчитать уже исходя из пониженной ставки.

Нижегородская область

Власти Нижегородской области решили продлить действующие льготы по налогу на прибыль до конца 2023 года, но при этом уточнили перечень случаев по льготам в части налога на имущества и УСН.

До 2024 года продлили[7] льготы по налогу на прибыль для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты[8] и для субъектов инновационной деятельности, реализующими приоритетные инновационные проекты.[9]

В части налога на имущество организаций уточнили[10] условия для применения на 2022 год льготной ставки в размере 1% для организаций, если основной вид экономической деятельности которых по состоянию на 1 августа 2022 года обозначен в ОКВЭД кодами:

45 «Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт»,

52 «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность»,

68. 20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»,

Уточнение применили к условию соблюдения общего количества сокращаемых сотрудников по сравнению с фактической численностью на 1 сентября 2022 года, а именно процент такого сокращения уменьшили с ранее предусмотренных 10% до 3%.

Схожее условие в части соблюдения общего количества сокращаемых сотрудников предусматривается[11]и для применения пониженной льготной ставки в 2022 году в размере 3% по УСН с объектом «доходы» по аналогичным видам деятельности. Данное условие также откорректировали, сократив величину уволенных работников для применения льготы с 10 до 3%.

Таким образом, в обоих случаях как по налогу на имущество, так и по УСН уточнение условия в части уменьшения возможного % сокращения сотрудника от общего по состоянию на 1 сентября 2022 негативно скажется на возможность применения льготных ставок.

[1] Закон Орловской области от 31.08.2022 N 2787-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской области «О налоге на имущество организаций» (принят ООСНД 26.08.2022)

[2] Закон Орловской области от 31.08.2022 N 2788-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций, осуществляющих на территории Орловской области производство строительной керамики» (принят ООСНД 26.08.2022)

[3] Закон Рязанской области от 23.08.2022 N 52-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Рязанской области «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области» (принят Постановлением Рязанской областной Думы от 17.08.2022 N 261-VII РОД)

[4] ст. 1, Закон Рязанской области от 29.03.2022 N 12-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Рязанской области «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области» (принят Постановлением Рязанской областной Думы от 23.03.2022 N 59-VII РОД)

[5] П.2 ст. 1, Закон Рязанской области от 21.07.2016 N 35-ОЗ (ред. от 29.03.2022) «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области» (принят Постановлением Рязанской областной Думы от 07.07.2016 N 204-VI РОД)

[6] П. 4 ст. 5, «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.06.2022)

[7] Закон Нижегородской области от 02.09.2022 N 125-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросу продления срока применения налоговых льгот по налогу на прибыль организаций» (принят постановлением ЗС НО от 25.08.2022 N 404-VII

[8] ст. 13, Закон Нижегородской области от 31.12.2004 N 180-З (ред. от 05.08.2020, с изм. от 07.06.2022) «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области» (принят постановлением ЗС НО от 16.12.2004 N 1248-III)

[9] ст. 11, Закон Нижегородской области от 14.02.2006 N 4-З (ред. от 31.03.2021) «О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области» (принят постановлением ЗС НО от 26.01.2006 N 1815-III)

[10] ст. 1, Закон Нижегородской области от 02.09.2022 N 135-З «О внесении изменений в статью 2.1 Закона Нижегородской области «О налоге на имущество организаций» и в статью 2.2 Закона Нижегородской области «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» (принят постановлением ЗС НО от 25.08.2022 N 403-VII)

[11] ст. 2.2, Закон Нижегородской области от 30.12.2020 N 172-З (ред. от 05.08.2022) «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» (принят постановлением ЗС НО от 17.12.2020 N 1611-VI)