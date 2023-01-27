Кадровая служба представляла СЗВ-стаж, СЗВ-ТД и СЗВ-М, бухгалтерия 4-ФСС. С 2023 года данные формы объединят в ЕФС-1. Какая служба должна представлять эту форму?

Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» и «Порядок ее заполнения» утверждены Постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п (далее – Форма ЕФС-1, Порядок заполнения).

Форма ЕФС-1 состоит из (п.1.3 Порядка заполнения):

1. Титульного листа.

2. Раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию» .

– подраздела 1 раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ)» :

o подраздела 1.1 подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»;

o подраздела 1.2 подраздела 1 «Сведения о страховом стаже»;

o подраздела 1.3 подраздела 1 «Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений»;

· подраздела 2 раздела 1 «Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в соответствии с частью 1 статьи 30 и статьей 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ ;

· подраздела 3 раздела 1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» () ;

3. Раздела 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»:

· подраздела 2.1 раздела 2 «Расчет сумм страховых взносов»;

o подраздела 2.1.1 подраздела 2.1 «Сведения об облагаемой базе для исчисления страховых взносов и исчисленных страховых взносах для организаций с выделенными самостоятельными классификационными единицами (СКЕ) или для организаций – государственных (муниципальных) учреждений, часть деятельности которых финансируется из бюджетов всех уровней и приравненных к ним источников (частичное финансирование), а также страхователей, исчисляющих страховые взносы по нескольким основаниям» ;

· подраздела 2.2 раздела 2 «Сведения, необходимые для исчисления страховых взносов страхователями, указанными в пункте 2.1 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

· подраздела 2.3 раздела 2 «Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников и проведенной специальной оценке условий труда на начало года» .

Согласно п. 1.11 Порядка заполнения титульный лист является обязательными для заполнения при представлении всех разделов и подразделов формы ЕФС-1.

Наряду с этим при направлении в Фонд формы ЕФС-1 допускается представление отдельных разделов и подразделов в соответствии с законодательно установленными сроками.

Следует отметить, что:

Сведения о трудовой (иной) деятельности отражаются в подразд. 1.1 подразд. 1 формы ЕФС-1. Примечательно, что в подразд. 1.1 подразд. 1 формы ЕФС-1 надо будет указывать сведения в том числе о договорах гражданско-правового характера.

Фактически этот подраздел заменит форму СЗВ-ТД. Соответственно срок представления ЕФС-1 с заполненным подразд. 1.1 подразд. 1 (п. 5, 6 ст. 11 Федерального закона 27-ФЗ, п.п. 1.4, 1.5 Порядка заполнения):

в случаях перевода зарегистрированного лица на другую постоянную работу, подачи указанным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки – не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором изданы приказ (распоряжение), документ или принято иное решение, которые подтверждают оформление перевода на другую постоянную работу, либо подано соответствующее заявление;

в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица или заключения/расторжения договора ГПХ – не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения), документа или принятия иного решения, которые подтверждают оформление или прекращение трудовых отношений, или даты заключения/расторжения договора ГПХ.

Подраздел 1.2 подразд. 1 формы ЕФС-1 заменит в целом форму СЗВ-СТАЖ. Срок представления- по окончании календарного года не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 3 ст.11 Федерального закона 27-ФЗ, п. 1.6 Порядка заполнения).

В подразд. 3 раздела 1 формы ЕФС-1 приводятся сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя. Можно сказать, что этот подраздел соответствует форме ДСВ-3. Срок представления ЕФС-1 с заполненным подразделом 3 разд.1 по окончании первого квартала, полугодия, девяти месяцев и календарного года не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 6 ст. 11 Федерального закона 27-ФЗ, п. 1.9 Порядка заполнения)

Раздел 2 формы ЕФС-1 называется «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», что позволяет сразу понять: он заменит форму 4-ФСС. Срок представления- не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первого квартала, полугодия, девяти месяцев и календарного года) (ст. 22.1, п.1 ст.24 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Причем данный раздел включает практически те же показатели, что и отменяемая форма.

При этом расчет 4-ФСС также включает таблицу 3 «Численность пострадавших (застрахованных) в связи со страховыми случаями в отчетном периоде», таблицу 4 «Сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах работников на начало года», но в форме ЕФС-1 аналогичные разделы отсутствуют.

Так как нормативно не регламентировано какая служба в организации обязана представлять единую форму сведений ЕФС-1, данный вопрос работодатель решает самостоятельно путем возложения обязанностей на определенное должностное лицо, закрепляя в его должностной инструкции и (или) трудовом договоре (ч. 2 ст. 21, ст. 190, ч.1 ст. 192 ТК).

ЕФС-1 по сути будет включать сведения как кадрового, так и бухгалтерского учета относительно сведений по начисленным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Предполагая рациональность учета индивидуальных сведений и проводимых кадровых мероприятий в отношении работников, и лиц, с которыми заключены договора ГПХ кадровой службой можно рекомендовать представление ЕФС-1 в следующем порядке:

Бухгалтерская служба по соответствующим датам представляет ЕФС-1 в составе титульного раздела и раздела 2 и при необходимости подразд. 3 разд.1:

Так, ЕФС-1 в указанном составе необходимо будет представить:

• за 1 квартал 2023 г. – 25.04.2023;

• полугодие – 25.07.2023;

• 9 месяцев – 25.10.2023;

• 2023 г. – 25.01.2024;

Остальные случаи представления формы ЕФС-1 можно рекомендовать представлять кадровой службе в рамках проводимых кадровых мероприятий, при этом форма ЕФС-1 будет подаваться по каждому отдельному случаю в составе титульного листа и соответствующих сведений в составе раздела 1.

Например: ЕФС-1 с подразд. 1.2 подразд.1 (аналог СЗВ-СТАЖ) за 2023 г. – 25.01.2024.