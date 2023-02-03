Ну теперь-то все понятно😉 или как правильно заплатить взносы ИП, чтобы уменьшить УСН или патент

Сумму налога по УСН или патенту за 2022 год можно уменьшить на величину фиксированных взносов, фактически уплаченных ИП в этот период.

Взносы, перечисленные в 2023 году, тоже могут уменьшить налог по спецрежимам.

Однако, в связи с переходом на уплату налогов и взносов путем перечисления средств в качестве единого налогового платежа от ФНС необходимы были пояснения в каком случае уплаченные суммы на ЕНП могут быть идентифицированы в качестве страховых взносов и в какой момент ИП будет иметь право считать их уплаченными для возможности уменьшения на них авансовых платежей по УСН или сумму платежа по патенту. Ситуация осложняется тем, что уведомление по фиксированным взносам подавать не нужно.

ФНС в письме пояснила[1], что это происходит в таких случаях:

единый налоговый платеж учтен (распределен) в счет исполнения обязанности по уплате взносов по сроку наступления их уплаты. Уменьшение УСН и ПСН возможно в пределах суммы распределения; взносы заплатили досрочно и хотят уменьшить на них налоги по УСН и ПСН в периоде такой уплаты. Сумму можно признать в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате взносов при определенных действиях налогоплательщика.

В первом случае обязанность считают исполненной, если:

наступил срок уплаты взносов;

на дату срока уплаты взносов есть достаточное положительное сальдо единого налогового счета.

Однако страховые взносы ИП перечисляют в размере фиксированного платежа до 31 декабря, а сумма в размере 1% перечисляется до 1 июля года следующего за отчетным. Поэтому при данном варианте действует такой порядок:

по фиксированным платежам за 2022 год, уплаченным в 2022 году, можно уменьшать УСН или ПСН по периодам 2022 года;

по фиксированным платежам за 2022 год со сроком уплаты до 31 декабря 2022 года (срок переносится из-за выходных и праздничных дней на 9 января 2023 года), до 1 июля 2023 года (3 июля 2023 года), которые погасят в 2023 году, можно уменьшать УСН или ПСН по периодам 2023 года;

по фиксированным платежам за 2023 год со сроком уплаты 9 января 2024 года можно будет уменьшать УСН или ПСН по периодам 2024 года.

Во втором случае, ИП необходимо подать заявление о зачете положительного сальдо по правилам ст. 78 НК.

В нем ИП необходимо указать о решении распорядиться положительным сальдо в счет уплаты страховых взносов. Тогда обязанность по уплате страховых взносов будет исполненной на дату исполнения указанного распоряжения налоговым органом, то есть на дату проведения такого распоряжения.

Минфин данную позицию подтвердил[2].

Надо отметить, что в данных письмах ведомства указали, во-первых, свою позицию относительно необходимости представления уведомлений ИП по страховым взносам, уплачиваемым за себя. Представление уведомления, в котором указаны даты досрочной уплаты страховых взносов, не изменит установленные законом сроки.

Во-вторых, без подачи заявления по правилам ст. 78 НК будет реализован первый вариант.

То есть указанное заявление на распоряжение положительного сальдо ЕНС позволит уплаченные средства на ЕНС зачесть в счет уплаты страховых взносов до их срока наступления согласно законодательству.

При этом ИП необходимо учесть следующее:

правом распорядиться сальдо на ЕНС у ИП будет только в том случае, если оно будет положительным. С учетом сложностей перехода на ЕНС в личных кабинетах налогоплательщиках у многих сальдо отрицательное. Соответственно, чтобы воспользоваться вторым вариантом ИП должен будет не только перечислить сумму в качестве ЕНП в размере страховых взносов, но и погасить отрицательное сальдо;

заявление на распоряжение положительным сальдо по ст. 78 НК ИП вправе подать только в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. Представление данной формы на бумажном носителе не допускается[3]. Соответственно данный порядок требует получения ЭЦП, что тянет за собой некоторую финансовую нагрузку.

В-третьих, в указанных письмах ФНС разъяснил, что не нужно подавать дополнительные документы при УСН и ПСН – уменьшение сумм налогов к уплате можно учесть в декларации, снизить сумму уплаты в уведомлении или, как раньше, уплатить меньше по платежке.

Необходимо отметить, что есть еще один вариант действий помимо указанных в письме способов признать перечисленные средства на ЕНС в качестве страховых взносов.

ИП может воспользоваться уплатой страховых взносов «старым» способом, а именно заполнить платежные поручения на перечисления страховых взносов со статусом «02» и указанием конкретных КБК. Такой вариант уплаты на реквизиты конкретных налогов и взносов возможен только в 2023 году.

Тем самым денежные средства хоть и будут перечислены на единый счет, но будут зарезервированы в счет уплаты страховых взносов. Данный вариант действий ФНС разъяснила еще в одном письме[4].

Однако такой вариант имеет риск и фактически работает только в случае наличия положительного сальдо на ЕНС в течении всего периода до момента наступления срока уплаты страховых взносов.

В противном случае при образовании отрицательного сальдо ЕНС «забронированные» денежные средства зачислятся обратно на ЕНС и с них будет погашено возникшее отрицательное сальдо. Остаток средств так и останется обезличенным на ЕНС и не будет зачислен в счет уплаты ранее «забронированных» страховых взносов.

Таким образом, ИП в 2023 году может воспользоваться тремя вариантами действий, каждый из которых имеет свои нюансы:

Перечислить денежные средства на ЕНС и подождать пока наступит срок уплаты фиксированных взносов. В периоде наступления срока уплаты страховых взносов согласно НК ИП будет иметь право на зачет взносов в счет уменьшения налога по УСН или патенту.

Перечислить денежные средства на ЕНС и подать заявление на распоряжение положительным сальдо в счет уплаты страховых взносов по правилам ст. 78 НК. При таком варианте ИП вправе считать страховые взносы уплаченными досрочно – по дате исполнения заявления налоговым органом. Однако заявление можно подать только в электронной форме, подписанное усиленной ЭЦП

Перечислить денежные средства «старым» способом, тем самым «забронировав» средства в счет уплаты ИП страховых взносов за себя. Однако при таком варианте необходимо следить, чтобы сальдо на ЕНС было положительным до наступления срока уплаты взносов.

При любом варианте действий ведомства указывают на то, что представлять уведомления по страховым взносам в налоговую инспекцию не нужно.

Считаю, что данный вывод не соответствует норме.

Положениями пункта 9 статьи 58 НК представление такого уведомления предусмотрено в случаях, когда уплата налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов должна быть осуществлена до предоставления налоговой декларации (расчета) либо если обязанность по представлению налоговой декларации (расчета) не установлена НК.

При этом как разъясняет ФНС в другом письме по схожей ситуации, в отношении страховых взносов, указанных в статье 430 НК, не установлено представление налоговых деклараций (расчетов), при этом представление уведомления, указанного в пункте 9 статьи 58 НК, не требуется, т.к. размер таких страховых взносов определяется не плательщиком страховых взносов, а определен положениями НК (пункт 1 статьи 430 НК).

Интересен вывод тем, что по схожим обстоятельствам в отношении, например, транспортного или земельного налога, в том числе налога на имущество с кадастровой стоимости с 2023 года, несмотря на то, что налоговой службе также известны все составляющие для расчета налога представление уведомления необходимо[5].

С чем связан отказ от необходимости представлять уведомления в отношении страховых взносов ИП в письме не известно, правового обоснования по данному выводу не представлено.

Источники:

[1] Информация ФНС «Как уменьшить УСН и налог по ПСН на фиксированные страховые взносы за 2022 и 2023 год», https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/13051501/

[2] Письмо Минфин от 20.01.2023 N 03-11-09/4254

[3] ст. 78 НК от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2022)

[4] Письмо ФНС от 31.01.2023 N СД-4-3/1023@ «Об уменьшении суммы авансовых платежей по УСН на уплаченные страховые взносы в связи с введением ЕНП»

[5]https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/