Самозанятость и сдача в аренду квартиры за границей

Согласно части 7 статьи 2 закона № 422-ФЗ, профессиональный доход – это доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.

Частью 1 статьи 4 закона № 422-ФЗ установлено, что налогоплательщиками налога на профессиональный доход (далее – НПД) признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном настоящим законом.

На основании части 1 статьи 2 закона № 422-ФЗ применять НПД вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов России, включенных в эксперимент.

При этом место регистрации заказчика услуги не имеет значения для определения места ведения деятельности налогоплательщика в целях применения НПД (письмо Минфина от 06.09.2019 № 03-11-11/68809).

Также положения закона не предусматривают запрета на применение НПД физическими лицами, получающими доход от заказчиков из иностранных государств (об этом в письме Минфина от 05.09.2019 № 03-11-11/68560).

При переходе на указанный налоговый режим налогоплательщик указывает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность (часть 2 статьи 2 закона № 422-ФЗ).

В отношении услуг, оказываемых дистанционно ФНС указывая, что положения закона № 422-ФЗ не содержат определения места ведения деятельности, осуществляемой дистанционно, разъяснила, что до внесения изменений в закона № 422-ФЗ место ведения указанной деятельности может определяться по выбору налогоплательщика налога на профессиональный доход: либо по месту нахождения налогоплательщика НПД, либо по месту нахождения покупателя (заказчика) (письмо ФНС от 18.11.2019 № СД-4-3/23424@, письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@, письмо УФНС по г. Москве от 11.10.2021 № 20-21/152119@),

Минфин в письме от 29.05.2019 № 03-11-11/38994 указал, что если физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, при оказании услуг дистанционно находится в субъекте, включенном в эксперимент, то при условии соблюдения норм указанного закона такое лицо вправе применять НПД.

В случае оказания физическим лицом, местом жительства которого является субъект Российской Федерации, не включенный в эксперимент, услуг на территории субъекта Российской Федерации, который включен в эксперимент, такое физическое лицо вправе применять НПД в отношении всех доходов, являющихся объектом налогообложения НПД, в том числе доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Схожий вывод ФНС разъяснила в письме от 21.02.2019 №СД-4-3/3012@.

Однако надо отметить, что, передав имущество в пользование, арендодатель впоследствии не совершает каких-либо действий по заданию арендатора, а плата взимается не за оказание арендодателем услуг (поскольку оказания услуг как такового в данном случае не происходит), а за то, что сам арендатор пользуется объектом аренды.

Таким образом руководствуясь положениями статей 606, 642, 779 ГК можно прийти к выводу о том, что предметом договора аренды является переход имущественных прав, указанный договор не является договором возмездного оказания услуг.

Об этом суды высказывались в постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2023 № 08АП-14601/2022 по делу № А46-12519/2022, постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2022 № 11АП-13922/2022 по делу №А65-11596/2022 , постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2022 № 17АП-4892/2022-АК по делу № А60-62971/2021.

Соответственно, предоставление объекта в аренду по сути не является оказанием услуг (ст. 606 ГК, постановлении Президиума ВАС от 22.07.2003 № 3089/03, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2022 № 17АП-4892/2022-АК по делу № А60-62971/2021).

По этой причине разъяснения ФНС в части возможности отнесения арендной платы к доходам НПД по выбору налогоплательщика: либо по месту нахождения налогоплательщика НПД, либо по месту нахождения покупателя (заказчика) на наш взгляд применимы быть не могут.

Учитывая данное следует, что физлицо вправе применять НПД в отношении доходов от сдачи в аренду жилых объектов, находящихся на территории субъектов РФ, включенных в эксперимент и использованных именно в личных целях (для проживания граждан), а не для предпринимательских целей, например в качестве адреса регистрации юрлица (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.09.2022 № Ф09-5746/22 по делу № А60-62971/2021).

Резюме: На мой взгляд доходы от сдачи в аренду квартиры за пределами РФ не попадают под НПД. Иная точка зрения приведет к налоговому спору.

Разъяснения Минфина и ФНС, касающиеся возможности облагать НПД полученный доход в случае местонахождения самозанятого в субъекте, включенного в эксперимент касаются разъяснений доходов от оказания услуг, в том числе дистанционном формате.

Аренда по сути не является оказанием услуг, на что неоднократно обращали внимание суды.