ГИТ наказывает за неверный расчет трехдневного срока для выдачи работникам документов

Работник запрашивает документы, например, копии приказов по своей трудовой деятельности. В какой срок работодатель их должен выдать? Казалось бы, всё просто – ст. 62 Трудового кодекса РФ определяет срок:

«По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику … копии документов, связанных с работой».

А как считать этот срок? День подачи заявления засчитывать или начинать считать со следующего дня?

Вопрос этот среди кадровых специалистов и юристов весьма спорный. У каждой позиции свое толкование закона. Но в случае проверки Гострудинспекцией отвечать придется не перед этими специалистами. Кадровику-практику важно знать позицию проверяющего ведомства.

На портале Роструда (онлайнинспекция.рф) имеется публикация, где приводится такое мнение:

«Течение срока выдачи документов начинается со дня подачи работником соответствующего заявления..." (вопрос № 155593 от 15.10.2021).

Есть на портале и иные публикации с аналогичным мнением.

Как известно, сотрудники Гострудинспекции обычно следуют позиции Роструда. Если Вы начнете считать трехдневный срок со следующего после подачи заявления дня и выдадите работнику документы на третий день, то в случае проверки ГИТ могут быть претензии и даже штраф. Такая практика – не редкость.

Опытному специалисту будет интересно узнать, какова судебная практика по нашему вопросу. А судебная практика не однозначна.

Иногда свою правоту удается доказать работодателям, которых ГИТ оштрафовала за выдачу документов в третий день, рассчитанный со дня, следующего за днем подачи заявления.

Пример

10 мая работник подал заявление о выдаче копии трудовой книжки и копии трудового договора.

11 и 12 мая были рабочими днями.

13 и 14 мая – были выходные (не считаем, поскольку в срок засчитываются только рабочие дни).

15 мая работнику выдали запрошенные копии.

Т.е. работодатель засчитал в трехдневный срок 11, 12, 15 мая.

А трудинспекция, которая пришла с проверкой, считала срок с 10 мая и полагала, что он истек 12 мая. Работодателя за просрочку на один день наказали штрафом.

Он обратился в суд и убедил судей, что срок считал правильно именно он, а не ГИТ

Решение Ростовского областного суда от 29.01.2018 по делу № 11-104/2018 (выдержка): «Рабочими днями в мае 2017 года после 10 числа являлись 11, 12 и 15 мая (13 мая и 14 мая – выходные дни). Из материалов дела следует, что копии запрошенных документов получены Т.С.А. 15 мая 2017 года, а доказательства того, что 13 и 14 мая 2017 года в дирекции являются рабочими днями отсутствуют. Таким образом, трехдневный срок, установленный ст. 62 ТК РФ, нарушен не был и, как следствие, в действиях начальника дирекции отсутствует состав административного правонарушения, в связи с чем постановление государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Ростовской области от 16 августа 2017 года № 3.2.4-79-1/5 и решение судьи Батайского городского суда Ростовской области от 18 октября 2017 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 и ст. 30.7 КоАП РФ подлежат отмене, а производство по делу – прекращению…».

﻿Но встречаются и иные решения. Приведем пример (в нем тоже откидывайте в уме выходные дни).

Пример

Гострудинспекция пришла с проверкой на предприятие и обнаружила следующее.

15 ноября работник подал заявление о выдаче ему документов.

16 и 17 ноября были выходными.

18 и 19 – рабочими.

20 ноября документы работнику выдали.

Работодатель засчитал в срок 18, 19, 20 ноября.

А ГИТ считала срок со дня подачи заявления: 15, 18, 19, 20… ГИТ сочла, что работодатель нарушил срок на один день и привлекла его к ответственности. И суд согласился с ГИТ.

Решение Верховного суда Республики Башкортостан от 19.10.2020 по делу № 21-978/2020 (выдержка): «…Учитывая, что ст. 62 Трудового кодекса РФ установлен специальный срок, течение которого определено как «не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления», письменное заявление работника, зарегистрированное 15 ноября 2019 года (пятница), подлежало исполнению 19 ноября 2019 года (вторник)…»

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Во избежание споров рекомендуется не ждать последнего спорного дня, а оперативно выдавать запрошенные документы.

Напомним, ст. 14 ТК РФ гласит:

«Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает возникновение трудовых прав и обязанностей, начинается с календарной даты, которой определено начало возникновения указанных прав и обязанностей».