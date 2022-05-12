Отмена юр. адресов – насколько это реально?

Юридический адрес – это адрес помещения, на котором числится компания в реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

При этом, согласно разъяснениям судов, компания не обязана работать именно на юр. адресе. Вполне допустимо, когда на юридическом адресе находится, например, бухгалтерия, а само производство находится где-то в другом месте.

Все это порождает странную ситуацию – юридический адрес официально требуется для регистрации компании, но в тоже время для работы компании он необязателен.

Отметим, что индивидуальные предприниматели находятся в схожей ситуации – у них в качестве юр. адреса выступает их адрес места жительства (его ещё до сих пор называют пропиской). При этом работать именно на дому предпринимателей никто не заставляет.

По этой причине различные госслужащие и банки неоднократно принимали попытки для отмены юр. адреса. Ниже несколько их инициатив.

Банковская инициатива

Банки предлагали, чтобы регистрация шла через них. Они рассуждали, что именно им априори видна вся хозяйственная деятельность компаний. И если компания будет заниматься чем-то подозрительным, то именно банки должны принимать меры.

Инициатива была отвергнута.

Электронный адрес

Также предлагалось регистрировать компанию на адрес электронной почты. Однако с учетом того, что e-mail достаточно просто открыть, данная мера изначально казалась сомнительной.

Все бы обернулось тем, что из-за наплыва однодневок налоговая начала бы отказывать в регистрации всем подряд только для того, чтобы провести дополнительное собеседование с гендиректором будущей компании.

И да, подобные случаи с отказами были, сразу после введения подачи документов с помощью цифровой подписи и отмены госпошлины.

Данная инициатива была также отвергнута.

Домашний адрес

В 2021 году глава комитета Совета Федерации по эконом. политике Андрей Кутепов предложил использовать в качестве юр. адреса компании домашний адрес гендиректора или учредителя.

В чем подвох?

Открыть ООО и так всегда можно было по адресу места жительства гендиректора. Законом это не запрещено (ст. 17 ЖК РФ).

А поскольку регистрацию на домашние адреса никто и не запрещал, то инициатива Андрея Кутепова выглядит странной, мягко говоря.

Итог

Поскольку ни одна из инициатив не была достаточно весомой, то продолжаем работать по старинке, регистрируя компании на удобном для вас помещении.