Бизнес-психология

Про Хаотиков, Консерваторов и Трансформеров

По подходу к выполнению целей, я обобщенно делю участников процессов на типы : Консерваторы, Хаотики и Трансформаторы.

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Про Хаотиков, Консерваторов и Трансформеров

Сразу скажу, чистых типов нет. Это скорее преобладание в человеке определенных свойств типа Хаотика или типа Консерватора. В каждом из нас постоянно живут все три эти субличности. Они просыпаются в каждом из нас, на разных этапах процессов. У меня правда в основном преобладает Хаотик.

Консерваторы это очень организованные люди. У них все везде по порядку. Обычно они используют однозадачный шаг в отрезке времени.

Хаотики — это люди, которые обычно используют многозадачный шаг в отрезке времени. И чаще всего намеренно не делают все по порядку-им скучно делать все по правилам — «им так душно».

Оба этих типа приходят к результатам, но идут разными стратегиями выполнения.

Итак, сегодня я занялась расхламлением дома. Свободный выходной, «душа развернулась «до большой уборки», как говорится все звезды сошлись и я (а я Хаотик) — с наслаждением разворотила весь дом. И вот сейчас в эпицентре этого масштабного хаоса сижу и пишу эту статью.

Для Хаотика это нормально, ненадолго отвлекаться от поставленных задач и сроков. Единственная причина (на мой взгляд), которая держит Хаотика в границах сроков — это дедлайн или форсмажор. Но сегодня по задаче «Расхламление» у меня его нет, так что я как истинный Хаотик, уже давно не насилую себя и разрешаю себе отвлекаться, когда есть такая возможность.

Я однажды заметила что мини-отвлечения — это тоже мой ресурс, мой источник энергии для Хаотика. Зачем себя ломать и ущемлять в такой маленькой радости-отвлекаться при возможности на то, что стало интересно и любопытно сейчас?

Так вот, я размышляю о стратегиях подхода к задачам Консерватора и Хаотика. Кто прав, кто более эффективен? Какую стратегию использую я обычно?

Самым модным конечно же является подход Консерваторов. Они настоящие Стиляги и законодатели моды в мире планирования. Именно про их чистейшую «наглаженную и со стрелками» модную стратегию написаны большинство знаменитых методов планирования.

Хаотикам стало даже тесно, они стали как бы не в «не в тренде»

И как же быть немодным Хаотикам? У меня был период, когда я поддавшись моде, пыталась переломать себя и сделать из Хаотика-Консерватора. Это и провал и насилие над собой, умучилась. Да, эффект был, но радости в этом процессе никакого.

Так вот я и стала придумывать ДеХвостинг — систему планирования для Хаотиков.

Итак:

Самый трудный первый шаг — так ли ?

Часто читаю и слышу про этот «первый шаг». Я считаю, что дело не в самом шаге, а в подготовке к нему. Тут Консерватор и Хаотик похожи — первый шаг для обоих сложен, но только при условии если нет этапа подготовки.

Этап подготовки у Консерватора логичен. Он начнет действовать, только когда задача «созреет» у него в голове до стадии — «можно начинать».

Задача будет логически упакована и целесообразность ее не будет вызывать сомнения. Задача будет просчитана во времени и в пространстве 4D. с учетом всех вводных (время, условия, ресурсы).

Если все сложилось (созрело): Консерватор начнет делать первый шаг даже без всяких сопротивлений. И даже если ему эта задача не нравится.

Слово «Мне надо это» , как только загорится зеленым цветом-Консерватор стартует моментально четко по плану.

У Хаотика первый шаг и подготовка к нему совершенно другая. Все подготовка заключается в одном: чтобы на светофоре движения загорелся зеленый цвет «я хочу это!»

Конечно «надо » действует и на Хаотика... но чаще всего это сочетание с большей дозировкой «Хочу» в составе решения про намерение начать.. И иногда «хочу» даже не содержит саму формулировку задачи, оно может быть «я хочу чтобы от меня просто отстали по этому вопросу, сделать и забыть про это».

А теперь возвращаемся к первому шагу и этапу подготовки. Ясно же что готовить себя к «надо» и готовить себя к «хочу» это разные методы.

Ясно, что Консерватору готовить себя к «надо» проще и легче, а Хаотику готовить себя к «хочу» интереснее и легче, чем к «надо». «Надо» у свободолюбивого Хаотика вызывает сопротивление и тормозит процесс даже подготовки.

Вопрос: Если все так просто и понятно, зачем Хаотику гнаться за модой и строить свой этап подготовки используя модные навороченные стратегии Консерваторов? Когда нужно направлять фокус своих мыслей на поиск именно «Хочу» в первую очередь.

Есть простые определения понятий МЕЧТА и ЦЕЛЬ.

По теории Консерваторов нужно стремиться к целям.

Мечта-это облачное желание, состояние которые Вы хотите испытать. Без сроков.

Цель-это мечта упакованная в сроки, четко прописанный результат, которого вы хотите достичь.

Алгоритм мыслей : МЕЧТА-это алгоритм, который синтезирует «Я хочу!»

Алгоритм мыслей: ЦЕЛЬ-этот алгоритм, который синтезирует «Мне надо!»

Оба алгоритма верные, просто в этапе подготовки первого шага — Консерватору проще и понятнее размышлять алгоритмом целей. А Хаотику — алгоритмом мечты.

Это простое понимание сразу убрало в моей голове ложные, навязанные, «инородные» для Хаотика методы достижения целей.

Я обычно(как Хаотик) начинаю с Мечты и мне так быстрее достичь состояния «я хочу!», а значит и пройти этап подготовки быстрее. И быстрее решиться на первый шаг.

Кстати на практике, думаю со мной многие согласятся — Хаотики на первый шаг намного скоростнее, чем Консерваторы. Хаотики, со своим подходом Мечты и «я хочу» стартуют быстрее.

Есть явные минусы в этапе подготовки Хаотиков «Мечта — я хочу». Это различные риски: ложные задачи, несвоевременность, нарушение приоритетов и т.д. Когда риски важны? Только в важных целях. В стратегически несущественных задачах я даю себе воздух- и использую чистый Хаотический подход «Мечта — я хочу!».

Что же делать со стратегически важными целями? Тут без некоторых полезных методик Консерваторов никак не обойтись. Риски и последствия могут быть очень печальны. Ломать в себе Хаотика?

Нет!

Надо искать свой путь Хаотика, который будет трансформировать методы Консерватора в систему Хаотика, подстраивать их. Но! Нельзя забывать, что в чистом виде методы планирования Консерватора и еще и в больших дозах-просто уничтожат Хаотика. Они для него инородны.

И вот именно тип: Трансформатор — это и есть тот третий вариант мышления, синтез мнений и подходов Хаотика + Консерватора. К нему я стремлюсь.

  • ДеХвостинг — система управления и планирования дел для Хаотиков
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