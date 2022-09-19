Про типы Хламителей цифрового пространства

Мы работаем с разными потоками информации. Обратила внимание, что я сама, в зависимости от рода занятий начинаю устраивать «бардак» в компьютере по разному.

Бардак начинается с того, как мы ловим информацию.Он начинается с ЛОВУШЕК.

И если Вы Ловушки называется ХРАНИЛИЩАМИ, то это ошибка. В ХРАНИЛИЩАХ должен быть тотальный порядок, там должно быть все рассортировано по папкам.

Бардак образуется:

когда не успеваю информацию отсортировать и сразу «отправить на место»

когда работаю над новым проектом, точно не могу определить, что нужно и создаю много черновых файлов

когда много работы, а хочется «потом» почитать, порисовать, приготовить еду, пройти курсы т.д. в компьютере создается тонна хаотичных необработанных вкладок

когда на «линии» несколько задач, гремят звонки, горят встречи, ликуют дедлайны (цейтноты) все одновременно и Ловушки информации «просто дымятся». Я ловлю, просто куда-нибудь.

когда нет четкого, удобного места «куда отправить» для хранения. Или сразу не можешь сообразить, к какому типу она относится.

Я выделила для себя несколько моих типов-сущностей, как я засоряю компьютер и создаю хаос. А лично во мне живет несколько сущностей))

Первая группа

Это группа-Хламителей, которые работают в режиме многозадачности. Вся информация, которая прилетает, но ее невозможно обработать и даже толком успеть отправить на место, ловится «хоть как-то».

Назову эту группу Хламители-Шумахеры.

1. Хламитель Рабочего стола на компьютере.

Хламитель-сетевик и пожиратель интересных постов, видео,картинок и т.д. из соцсетей, «все в дом» зачем? Потом посмотрю))

Хламитель-облачник.Он ловит и все утаскивает в свою пещеру облачных хранилищ. Например, Хламитель-облачник Evernote.Чаще всего интересов много, поэтому даже создавать папки не всегда успевает. Мысль, «а оно мне надо» проскальзывает..и тут же догоняет вторая «ай потом разберусь».

Вторая группа

Назову эту группу Хламители-Плюшкины.

Эти Хламители- консерваторы. Чаще всего у них порядок в Хранилищах. В Хранилище попадает все.

Ничего не выкидывается.

Если первый тип «ловит все что не приколочено», то этот тип сохраняет все очень аккуратно, даже если это на сегодня уже сильно устарело. Даже если никогда этим пользоваться не будет. Слово «выкинуть» для этого типа звучит как приговор.

Этот тип жил во мне, и был обнаружен, когда рухали компьютеры. Вся информация и накопления ГБ памяти «нужностей» стирались за часы. И оказывалось!!! Что в этих огромных сундуках информации ничего уж такого важного и не было. Самое важное я хранила бережно за семью печатями. Спрашивается зачем таскала за собой те грузы?

Третья группа

Сегодня мы говорим о компьютерном Дехвостинге. Но! Есть еще Бумажный ДеХвостинг. То как мы хламим компьютер, всегда пересекается со стилем хламления на бумаге. Тут всегда есть пары.

Например, маленькие записочки=рабочему столу на ПК.

Назову эту группу Хламители-визуалы.

Этому типу надо видеть(трогать руками) и быстро.Я часто не могу воспринимать информацию с монитора компьютера. И книги я люблю бумажные. И просторы для записей на бумаге шире. Да, думать на бумаге просторнее.

И если уж попадается информация полезная- то визуалы ее распечатывают.

Ловушками тут становятся стопки распечаток, обрывки записочек, хаотичные записи в ежедневнике.

А если учесть тот момент что типы могут сочетаться одновременно? Например сочетание Хламителя-шумахера и Хламителя-визуала в одном периоде и флаконе? Получается бомбический Бардачек, достойный шикарного ДеХвостинга!

Четвертая группа

Назову их Хламители-поисковики.

Эти Хламители живут в бесконечном поиске «вечного двигателя-идеальной единой программы» Программы, которая сможет быть удобна лично ему, чтобы она была единственная и там волшебным образом сочетались все его запросы.

В итоге он тестирует огромное количество приложений, новых облачных хранилищ, иногда начинает с «чистого листа» заводя новые электронные почты, новые флешки, новые приложения. На полпути понимает «неа не она-не идеальная» бросает. Так все материалы разбрасываются уже не просто по местам хранения, а по стилям обработки.Они же в поисках «Вечного двигателя» меняют и стиль сортировки и хранения, делают каждый раз «по новому».

Пятая группа

Очень к ней стремлюсь. Назову ее Элегантные Хламители.

Почему элегантные? Потому что это стиль!

А я формирую свой стиль работы и сортировки информации, такой в котором мне было бы комфортно.

Для чего эта типология?

Бардак образуется в моменте первого этапа «встречи» с информацией. В моменте ЛОВУШЕК.

Когда я это поняла, то стала их отрезать от основной массы информации. В Хранилищах все отсортировано. Там идеальный порядок. ЛОВУШКИ- вот задача с которой надо работать.

Вы можете миллион раз начинать чистку компьютера,, пыжиться и гробить себя ответственностью «надо сделать», гордиться своим достигаторством. Но пока Вы не включите игру и воображение при подходе к процессам- все будет возвращаться снова.

Я прошла тонны марафонов и уже переболела «эффектом зачеркнутых галочек в списке-галочной болезни».

Если Вы действительно решили заняться не марафоном, а Компьютерном порядком по системе ДеХвостинг- делайте свою систему и стиль.

Без «галочек в списках» никак нельзя обойтись, но это уже действия в рамках системы с учетом формирования своего стиля.

Разрешайте себе быть одним из типов Хламителей. Мы носимся между целями, дедлайнами и задачами. Мы можем себе позволить быть неидеальными. Главное в другом. В понимании КТО Я сегодня?. Если сегодня Вы Хламитель-Шумахер, ну и ладно, исправитесь!

Искаженная реальность соцсетей чаще всего дает «галочную схемку» говоря о том, что это решение. Нет! Пока лично Вы не решите, каким Вы будете и к чему стремитесь- галочная система не спасет. Это лишь часть большой системы.

#ДеХвостинг