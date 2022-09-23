Матрица списков: 9 блокнотов

Простяцкая схема-матрица, но мне удалось не сразу придумать свой хаотичный алгоритм, чтобы эта система работала.

Однообразие — отрицательное состояние для Хаотиков. Как только оно наступает, Хаотик автоматически начинает создавать новые варианты и изменения. Первое время я пыталась с этим бороться, но это было безуспешно. Я стала учиться управлять многообразием (учусь до сих пор). Стала создавать свои сценарии.

Согласно первому закону Ньютона, тело продолжает двигаться с постоянной скоростью, пока на него не действует внешняя сила. Этот закон распространяется и на людей. Либо мы продолжаем двигаться по траектории, которая не вполне нам подходит, не в силах свернуть, либо осознанно выбираем верную, но что-то не дает на ней удержаться. Чтобы мы могли с удовлетворением оглянуться на сделанное — за день, год или секунду, — нужно изменить сценарий. Перестать двигаться по инерции, отвлекаться на рутину и реагировать инстинктивно. Надо управлять собственной жизнью.

Питер Брегман «18 минут»

По моему мнению, секрет, успешность результатов и выполняемости планов в первую очередь зависит от верной комбинации (в моменте, сегодня, на этой неделе, здесь и сейчас) техник и стратегий планирования при сочетании этих 9 основных блоков.

Составлять такие комбинации очень интересно, пробовать и изучать новые, находить разные варианты, сочетать несочетаемое. Все это как раз и есть родная стихия Хаотика. Секрет в ассортименте комбинаций стратегий и тактик сочетания планов между 9 основных блокнотов и внутри их.

МЕЧТА-ЦЕЛЬ-ЗАДАЧА-ДЕЛО

Если грубо обобщить, то все техники планирования мы ежедневно можем выстраивать двумя линиями:

1- «От Мечты»

2- " От Проблемы" (от задачи или цели)

Конечно, правильно и красиво говорить о том, что «все мои планы коррелируют с моими жизненными приоритетами, миссией и жизненными ценностями ежедневно». Но это не так. По мне — это просто теория, направление, к которому надо стремиться. По факту, если у тебя в дне возникла какая-то «Ж», то в этот день все твои планы строятся «от проблемы». На анализ и ориентировку на миссию и мечты просто тупо нет ни сил, ни времени, ни ресурсов. День полностью подчинен плану решения проблемы.

Если например, у тебя все «тихо, спокойно», тогда можно строить планирование «от высших материй». Глубоко продумывая долгосрочные планы, мечты, свои состояния и желания. Можно выстраивать цепочки по всей огромной системе своего жизненного баланса одновременно.

Планированием «От Мечты» шикарно можно «зализывать раны» после проеденных этапов периода «Ж». Это проверено-восстановление планированием «От Мечты» отлично поднимает с колен.

Успешная система планирования- это сочетание линий «от мечты» и «от проблемы» в адекватных дозировках.

Описания систем планирования подробно описаны в интернете, главное какую конкретно (ее часть или алгоритм) я могу применять для себя сегодня(сейчас, в этот момент).

Некоторые системы планирования я просто отметаю изначально. Например, Пирамида Бенджамина Франклина

В ней ВАЖНО (точка А) строится от миссии, ценности.

Согласно пирамиде, жизненные или рабочие цели распределяются по отдельным пунктам, имеющим определенную степень важности:

Фундамент — главная миссия, ценности и ориентиры, вектор направления движения. Глобальная цель. Генеральный план реализации идеи, промежуточные задачи. Долгосрочный план на 1-5 лет с точными сроками исполнения. Краткосрочный план на неделю/месяц. Ежедневный план.

Четкое планирование каждого дня, неизменное следование плану, постоянный анализ и корректировки служат залогом максимально эффективной работы.

С одной стороны явно прослеживается «декомпозиция цели», которую я использую. Но для меня лично эта система не работает сегодня. Почему? Я Хаотик! Для меня важны формулировки. Я не понимаю расшифровку слова «Миссия» внутри себя. Формулировку МЕЧТА я понимаю, но миссия?!

Когда училась маркетингу нужно было сформулировать миссию компании. Да, я ее в итоге сформулировала, но лично для меня это просто сухая текстовая надпись, безжизненная фраза, от которой «ничего не звенит внутри». А вот от мечТЫ-звенит!!! От мечты, внутри музыка и хочется двигаться-танцевать с целями.(и ассортимет Мечталок-песня)

Генеральный план достижения цели на 5 лет. Тоже не работает при моем Хаотизме. У Хаотика слишком много вариаций будущих событий в голове (на уровне моделирования событий).Генеральный план внутренне воспринимается как ограничение. Эх Ежики! Тюрьма с планом на 5 лет!

Единственный вариант генерального долгосрочного плана который я могу точно воспринимать- это планы «от проблемы». Ипотека! Тут даже Хаотик просто тихо «курит в сторонке». Эту проблему и долгосрочность просто надо решить и чем быстрее, тем лучше.