Три́ллер (от англ. thrill «трепет, волнение») — жанр произведений литературы и кино, нацеленный вызвать у зрителя или читателя чувства тревожного ожидания, волнения или страха.

Обычно они продолжаются примерно 7-15 дней (у меня).

В моем случае это сон по 2-4 часа в сутки.Работа только с главной задачей 97% суточного времени. Интенсивный темп больше чем пол месяца трудно выдержать. Потом начинается "откат".

По законам модных систем планирования вроде все верно-идешь только по одной цели,сшибая преграды. Но именно вот в такой период полного самопожертвования себя,своего времени,своих сил и становится ясно-понятно...что это неверно.Это утопия держать 100% фокус только на одной цели.Весь каркас жизненного баланса перекашивается не то чтобы в один сектор,а даже только в одну цель. Оставляя заброшенными все остальные сектора и направления.

Я много лет наблюдаю и изучаю себя в этом периоде .Условно назову его "КаКраул!".Это когда ты не знаешь КАК?!!! это вывезти и успеть?

По теории написанной в книжках,нарисовано то все красиво:"Упрись в цель!". Но в жизни,в период "Какраул!": когда горят сроки,когда выпрыгивают разные непредвиденные затыки в процессе,когда объемы требуемых к выполнению задач превышают все реально оцениваемые возможности, когда 24 часа в сутках мало,когда важны даже минуты...Когда сверху сыпятся другие дела...Что делать и как действовать?

Для себя я отметила такую стратегию:

1- Полностью отдаваться цели, даже самой крутой и красной из серии "КаКраул!" категорически нельзя. Нужно оставлять 2-3% времени и объема планов на другие задачи.Оставлять в "лечебных" целях другой дополнительный минимальный ассортимент задач. Иначе такой явный перекос всего жизненного пространства в одну точку надорвет и меня лично и для самой цели нужно переключение.

2-ДеХвостинг -обязательный, пусть на минимальных оборотах. Во-первых,так я не разрываю цепочку непрерывности (а такие провалы и разрывы раньше у меня были постоянно в период "КаКраула!", а во-вторых Дехвостинг это самый простой вариант остановки,чтобы осмотреться вокруг.А не упираться по инерции рогами в одну цель-решение проблемы.

3- Обязательно в минимальных дозах чистка пространства.Физически, убирать и чистить. Да, на большие расхламления нет смысла замахиваться, когда нет времени даже поспать толком.Но сам факт того,что я осознанно "пикнула" и прибрала или коснулась задачи чистота пространства-это огромный шаг. Шаг,который срабатывает на каком-то волшебном уровне вселенской сказки.Не знаю как это работает,но для себя отметила,что это у меня срабатывает как дозаправка энергией.

4-Вера в себя и успех. Банально звучит. Но у меня бывает и такое,пропадает уверенность что я смогу это вывезти. Тогда я вспоминаю что я Хаотик! Хаотик, который много лет тренирует навык экстремального вождения по трассе планирования.Этот навык не пропьешь))) Именно эта способность и опыт как на волне точно вынесет меня на берег!

5- Сроки. Да сразу приходит на ум сроки дедлайна по задаче. (Сдаче отчета,проекта и т.д.). Но нет.Я опытным путем выявила что есть еще одна шкала сроков,за пределами процесса задачи. Это мои внутренние сроки и установка их с учетом моего ритма. Например, я точно знаю,что больше 15 дней в режиме максимальной скорости я не выдерживаю.Дальше начинается откат и ошибки. Поэтому, надо давать себе внутри план, который учитывает и мои внутренниие поднастройки.

Моей ошибкой было то,что максимальный разбег по задаче "КаКраул!" я раньше давала перед красной датой сдачи проекта.Сейчас нет. Я экстрим устраиваю в первые дни,в самом начале.А потом уже к срокам доплываю в более ослабленном ритме. (Проект Заранее в действии).Я устанавливаю искусственные дедлайны. Да, такое вот бережное потребление своей энергии.Фраза "Весь пар ушел в гудок", когда запал "разпшикивается" вначале...на задачах периода "КаКраул!" работает в обратном порядке-эффективность в “максимальная парилка сначала” .Я максимальное ускорение делаю сразу. Потому что тут стоят ограничения сроков.

6- После того как наступает дата "Х" и все сдано/сделано. Отдых, тишина, полный штиль дня 2-3. Тоже звучит банально. Но я по инерции начинала нестись по новым задачам в том же ритме.И тут вот срабатывало "Весь пар ушел в гудок!" отрицательно. Т.к. измотанная задачей "КаКраул!" я вроде какое-то время проносилась по делам, но быстро наступал откат. Надо давать себе передышку.Иногда даже насильно. Если хочется и энергия бурлит после прошлой гонки-брать задачи из зеркально другого сектора жизненного баланса. Например экстрим в работе-потом переключиться на дом или спорт.Так последующий спад (а он точно будет) не станет восприниматься как проигрыш, он будет как переключение и передышка.

7- Один из самых моих слабых шагов, который я совершенствую. Анализ того "что это было такое?". Не просто подумать, а записать,оценить.И самое важное-записать гипотезы,сценарии,идеи,шаги по введению в текущие процессы нового элемента. Элемента исключающего или минимизирующего накал страстей в период "КаКраул!".Переписать постфактум сценарий этого фильма сменив триллер на любовную мелодраму или фантастику.

Оптимизация и поиск решений - это точно родная стихия Хаотика.

Кстати, про отличие Фантастики и Фэнтези (источник https://dzen.ru/a/XXFqwU4FdwCtbeju)

Фантастика родилась из мечты человека об удивительных научных и технических открытиях, которые могут изменить жизнь человека. Поэтому на первом месте в фантастике наука и техника. Именно они делают возможным преобразования реальности, открытие новых миров и удивительных способностей человека. Как бы фантастичны ни были описываемые миры и существа, обитающие в них, в фантастике всегда делается акцент на реализм, а любая необычность представлена как научно обоснованная и существующая в соответствии со строгими законами.

Фэнтези основана на мифах и сказках, которые, по сути, и есть преобразованные мифы. В них центральное место занимает древняя магия – способность людей воздействовать на окружающее с помощью заклинаний и амулетов. В фэнтези присутствуют все древнейшие верования человечества. Например, анимизм – вера в бестелесные духовные сущности – дал начало мифам о духах и демонах, неупокоенных душах и призраках. А представление о способности людей превращаться в зверей легло в основу мифов об оборотнях.

Дневник Хаотика