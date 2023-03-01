Простой способ сделать нагрузку по НДС меньше 20% без всяких схем

Встретил тут в одном ТГ-канале просто крутейшую схему!

Вообще, сегодня крутыми схемотехниками считаются те, кто умеет отлично продвигаться и имеет кучу подписчиков в соцсетях. Даже если это анонимный канал.

Только один маленький нюанс. Основная масса подписчиков не являются экспертами в налогообложении и поэтому можно рассказывать все что угодно, даже откровенную чушь.

А рассказывая чушь эти каналы сами палятся, что они не только считать не умеют, но еще и в налоговом администрировании не шарят. Просто этого никто из подписчиков не понимает.

Ну что ж. Давайте мы разберем тогда.

Секретные ингредиенты предлагаемой «схемы».

Первый момент – ИПшник в Мордовии на 1%. Окей. Тут понятно.

А второй момент – то, что если ИПшник упрощенец выставит счет с НДС, оплатит его полностью в бюджет, то покупатель такого ИПшника может взять этот НДС к вычету.

Якобы даже судебная практика есть на эту тему (она действительно есть, например, «КогалымАвиа») и якобы даже знакомый налоговик это подтвердил (для обывателя это видимо ого как круто, в то время как любой эксперт, когда-либо сопровождавший хотя бы одну выездную налоговую проверку на этой фразе закроет сразу же канал со словами «С этими все понятно»).

Итак, суть схемы.

Предлагается обналичить 120 тыс. рублей. ИПшник из Мордовии выставляет счет на 120 тыс (вкл НДС 20 тыс). Платим ему, он платит НДС 20 тыс в бюджет, потом платит УСН 1 тыс в бюджет (некоторые налоговики еще могут поспорить с этим, кассовый метод, значит надо 1,2 тыс в бюджет заплатить, но опустим пока этот спор). То есть, получили на руки 99 тыс из 120 тыс.

Цена обналички 11 тыс/120 тыс=17,5%. Да еще и вычеты получит компания. И дальше идут дифирамбы себе, что вот таким хитрым способом при уплате НДС (а значит без бумаги и прочих рисков) получили цену обналички дешевле чем 20%.

А что на деле? А на деле эти товарищи просто не умеют считать проценты.

Они даже в подтверждение своих слов отправляют читателей к бухгалтеру, а не к учебнику арифметики за 5 класс, когда проходят простые проценты.

Потому что когда считаешь процент очень важно понимать что берется за 100%.

У ставки налога на добавленную стоимость за 100% берется то что осталось после исчисления налога.

А когда считают цену получения кэша – то за 100% берут то, что было изначально. Если мы посчитаем процент от общей стоимости счет-фактуры, то получим, что НДС всегда 16,67% = 20 тыс/120 тыс. И то же самое с УСН. Он равен 1% от того, что останется после уплаты НДС, и 1 тыс/120 тыс=0,83% от того, что было изначально. Итого 16,67%+0,83%=17,5%.

И так будет всегда без всяких мутных схем!

Но так как у этих товарищей туго с арифметикой разберем на простом примере.

Компания купила товар за 120 тыс (вкл НДС 20 тыс) и продала за 240 тыс (вкл НДС 40 тыс). Оставшиеся на счете 120 тыс рублей собственник хочет забрать себе.

Он платит 20 тыс рублей НДС с расчетного счета компании в бюджет. Оставшуюся сотку гонит на ИПшника в Мордовию, и получает от него 99 тыс рублей.

Мы получили те же деньги за те же затраты, но без вот этих качелей с вычетами от ИПшника упрощенца в льготном регионе!

Но есть еще одно действие у этого марлезонского балета. Схема с НДСом от упрощенца нужна этим горе-схематозникам просто потому, что они плохо считают.

Их вариант считается проще. Там все затраты на одном субъекте и база процента – это просто выручка ИПшника. Но к сожалению, геморрой с НДСом от упрощенца в льготном регионе – не все проблемы, которыми они награждают своих доверчивых клиентов.

И то что они этого не догоняют, со всей очевидностью свидетельствует что они не только не умеют читать, но и в налоговом администрировании не шарят от слова совсем.

Скрины их «суперсхем» и разбор, почему предлагаемая схема (и любая другая, даже если ИПшник не в Мордовии, а, например, на патенте) создает для компании критические проблемы и с высокой вероятностью повлечет выездную налоговую проверку мы разбираем в нашем ТГ-канале. А

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