Самая распространенная ошибка в налоговой оптимизации

Встретил тут чек-лист критериев, по которым якобы налоговые органы могут признавать сделки фиктивными и выкидывать затраты с вычетами.

Главбух одного клиента так и сказала: «не будет номера в договоре с поставщиком нам налоговая затраты снимет». «Ну, капец», думаю, «дожили».

А вслух спросил: «а если страницы в договоре римскими цифрами пронумеровать, что будет?»

В ответ скинули мне статью одной аудиторской компании на эту тему, которую главбух теперь как чек-лист использует. И действительно, люди заморочились ведь.

Ну то есть, стандартные критерии фиктивности все знают: директор-бомж, численность один человек, по расчетному счету деньги приходят за стройматериалы с НДС, а уходят ИПшникам за доставку без НДС... Ну и так далее.

Про это в каждой статье написано. Но продвигаться то как-то надо этой аудиторской фирме. «А давай-ка поищем необычные редкие критерии», решили они. И нашли ведь: в договоре нет данных о производителе товара, не предоставлены сертификаты, не пронумерованы договоры... Ну еще там парочка аналогичных. И даже судебную практику приложили.

Да только забыли одно сказать.

Я ведь просмотрел каждое дело. И в каждом деле голимый бумажный НДС.

Все озвученные мною выше признаки: директор-номинал, транзитный характер платежей, недостоверность адреса и так далее. А что налоговая в таком случае делает? Ограничивается ключевыми? Нет, конечно.

Она там всегда набрасывает говнишка на вентилятор по полной, благо, когда у Вас фиктивная сделка это делать проще простого. Нет данных о доставке, не было встреч с поставщиком, нет сертификатов, найти поставщика в Интернете невозможно ни в Яндексе ни в Гугле, нет упаковки от товара в мусоре и так далее.

Я к тому, что все эти критерии нифига не решающие, а так, в довесок.

Когда я говорю «нифига не решающие» я имею в виду следующее.

Не было такого дела ни в этом списке, ни еще где-либо мне не попадалось, чтобы вот Вы купили на настоящем кирпичном заводе настоящий кирпич, забыли там сертификат взять и все, прибежала налоговая и выкинула затраты и вычеты из налоговой базы и налог доначислила.

И суды встали на ее сторону. Не то что такого дела не было, оно бы даже если бы было, противоречило бы практике ВС по реконструкции (например, в деле «Спецхимпрома») о том, что вычеты от реального поставщика положены даже тогда, когда не то что сертификат забыли взять, когда даже умысел на использование однодневок доказан чтобы цену завысить.

Кстати, в одном из дел этой подборки ровно та же ситуация сложилась уже даже в кассации.

Уральский округ сказал, что даже при непронумерованных договорах в поставщиками (о, ужас!!!), даже когда доказан умысел (ну подумаешь), но если уж налоговая выявила реального поставщика (в данном случае по ветеринарным свидетельствам), то вычеты и затраты от реальных поставщиков надо учесть (А50-21781/2021).

Но это авторы статьи как бы не заметили, ведь главное то – это продвижение в Интернете.

А в итоге такие вот статьи по технической компиляции судебной практики хорошо продвигают тех, кто их пишет. Но вносят сумятицу и мешают работать добросовестным налогоплательщикам, которые покупают вполне реальный товар у добросовестных же налогоплательщиков.

Потому что договоры поставки в таких компаниях с легкой руки главбухов, начитавшихся таких статей, превращаются едва ли не в книжку толщиной с НК с кучей оговорок по каждому мелкому или фантастическому поводу (я сразу вспоминаю как в свое время, когда я работал в крупном холдинге, наш юрист в случае, когда попадался такой подрядчик и хотел каждый чих вписать в договор всегда говорил: «а давайте еще в договор пункт добавим с санкциями сторон и порядком действий на случай если в прибывшей на разгрузку машине с кирпичом будет обнаружен труп чернокожего мужчины» – такое предложение махом отрезвляло большинство подрядчиков, а для особо упертых он сходу мог придумать еще пару-тройку столь же безумных обстоятельств).

Там и сертификаты и нумерация договоров и нумерация пунктов и даже их порядок, все должно быть по фэншую.

Не дай Бог место судебного разбирательства по договору будет указано раньше, чем штрафные санкции – налоговая придет и затраты снимет!!!

Самое забавное, что те, кому действительно мог бы помочь обсуждаемый анализ судебной практики – недобросовестные покупатели бумажного НДС – плевали на такие вещи с высокой колокольни.

Попробуйте с такими людьми поговорить, например, насчет того, что к каждой поставке должна быть ТТНка. На своих семинарах в Городском бухгалтерском клубе я практически наверняка мог вычислить бухгалтеров таких компаний – они громче всех кричали что раз поставку оплачиваем не мы, то и документов никаких у нас не должно быть, а уж сертификаты вообще не являются «документом, с помощью которого осуществляется расчет налоговой базы», а значит ни на требование, ни в выездной проверке мы его предоставлять не обязаны. Ну, типа, значит можно и не делать его.

И тут я могу отметить следующее ключевое наблюдение.

Те предприниматели, которые считают что налоговая оптимизация – это задача уровня текущего поручения заместителя главбуха по налоговому учету, где-то между проверкой декларации по налогу на имущество и согласованием служебной записки на списание старой кофе-машины из приемной директора, так вот эти люди делают одинаковую драматическую ошибку что в дроблении, что с бумажным НДС.

Ровно так же, как в дроблении они вместо того, чтобы по максимуму придавать самостоятельность своим субъектам (например, разные IP-адреса, но не VPN от сисадмина, а привязанные к конкретным компьютерам, числящимся за соответствующими субъектами) придумывают разные вполне разумные причины, почему они самостоятельными не являются (договор единого и полного обслуживания с внутренним бухгалтерским аутсорсингом, включая оплаты с расчетного счета в банке).

Так и в бумажном НДС вместо того, чтобы создавать признаки реальности сделки они с достойной изобретательностью выдумывают причины почему этих признаков у них по закону быть не может. И потом становятся героями вот таких вот выборок от аудиторских компаний.

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