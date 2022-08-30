Популярный и часто задаваемый вопрос: «Контроль НДС»

🔻 Камеральные проверки по НДС в большей части автоматизированы 🤖 и проводятся без участия инспектора.

Проверяющий подключается только в случае НАЛОГОВОГО РАЗРЫВА — расхождений 💱 в сведениях о счетах-фактурах, отражённых у покупателя и поставщика.

🔻 Так же если есть подозрения в схеме — инспектор проводит углубленную камеральную налоговую проверку.

За последний год «Контроль НДС» модернизировали. Ранее программный комплекс позволял строить дерево связей — цепочку принятия к вычету НДС, присваивал одну из трех степеней риска каждому налогоплательщику:

🟢 зеленый низкий,

🟡 желтый — средний (техническая организация)

🔴 красный — высокий (фактически фирма-однодневка).

НОВОЕ! ⠀

Сейчас на дереве связей стало видно не только направление ⏩ движения товарных потоков (вычетов по НДС), но и направление ⏩ движения денежных средств.

Фактически, у инспектора появилась возможность автоматически и практически мгновенно выявить применение схемы уклонения от налогообложения с использованием бумажного НДС, когда платить за товар налогоплательщик не планировал изначально.

С уважением, Лариса Турах