Как можно получить налоговый вычет на фитнес?

Физлица могут получить социальный вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги. Это можно сделать как за себя, так и за своих детей до 18 или 24 лет в зависимости от места учебы. Общая сумма такого вычета – 120 тыс. руб. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15 600 рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей).

Для получения вычета нужно выполнить два условия:

физкультурно-оздоровительные услуги включены в перечень из распоряжения Правительства от 06.09.2021 № 2466-р;

фитнес-клуб включен в перечень Минспорта.

Предусмотренный подпунктом 7 пункта 1 статьи 219 НК РФ социальный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг:

копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными ФЗ от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Способы возврата потраченных средств на физкультурно-оздоровительные услуги:

подача декларации 3-НДФЛ в ИФНС по месту жительства или через личный кабинет на сайте nalog.ru;

обращение с письменным заявлением к работодателю до окончания налогового периода , но при условии подтверждения налоговым органом права на его получение.

Будьте здоровы и пользуйтесь своим правом по возмещению НДФЛ.

С уважением, Лариса Турах