Налоговая отчетность

Инструкция от ФНС по НДФЛ‑отчетности в 2023 году

О том, как нужно будет перечислять налог и заполнять отчетность по НДФЛ, Федеральная налоговая служба сообщила в письме от 09.11.22 БС-4-11/15099@. Для наглядности авторы письма привели пример, когда аванс выплачен в одном квартале, а вторая часть зарплаты — в другом.

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Инструкция от ФНС по НДФЛ‑отчетности в 2023 году
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Чиновники напоминают, что в 2023 году работодателей ждут серьезные перемены (внесены Федеральным законом от 14.07.22 № 263-ФЗ).

  1. Дата фактического получения дохода в виде оплаты труда будет определяться как день выплаты дохода (в том числе перечисления на счет налогоплательщика либо по его поручению на счета третьи лиц).
  2. Срок уплаты НДФЛ будет зависеть от того, когда его удержали. В общем случае налоговым агентам придется перечислять «суммы исчисленного и удержанного налога за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца». Проще говоря, если налог удержан за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, то срок его уплаты – 28 число текущего месяца ( подробнее см. Что изменится в НДФЛ с 2023 года.).

Для налога за декабрь и январь установлены особые сроки уплаты:

  • если налог удержан за период с 23 по 31 декабря, то его нужно перечислить не позднее последнего рабочего дня года;
  • если налог удержан за период с 1 по 22 января, то срок уплаты – не позднее 28 января.

Как перечислить НДФЛ и заполнить отчетность, если даты выплаты аванса и зарплаты приходятся на разные отчетные периоды? Отвечая на этот вопрос, авторы письма привели такой пример (письмо ФНС от 09.11.22 БС-4-11/15099@.)

Сотрудник принят на работу 1 марта 2023 года. Его зарплата составляет 200 тыс. рублей в месяц. У работника есть ребенок 8 лет. Зарплата за март выплачивается в следующие сроки: аванс (100 тыс. руб.) – 17 марта, зарплата за вторую половину марта (100 тыс. руб.) – 3 апреля 2023 года.

Соответственно, в такой ситуации датой получения дохода в виде зарплаты за март 2023 года является:

  • для выплаты аванса – 17.03.2023 (в справке о доходах и суммах налога физлица за 2023 год нужно будет указать месяц «03»);
  • для второй части зарплаты – 03.04.2023 (в справке о доходах и суммах налога физлица за 2023 год нужно будет указать месяц «04»).

Стандартный налоговый вычет в размере 1 400 рублей предоставляется работнику в отношении указанных доходов за март 2023 года и за апрель 2023 года соответственно.

Перечислить НДФЛ нужно в следующие сроки:

  • с аванса – не позднее 28.03.2023;
  • с зарплаты за вторую половину марта – не позднее 28.04.2023.

При этом мартовская зарплата попадает в расчет 6-НДФЛ как за I квартал, так и за полугодие 2023 года. А именно:

  • аванс за март, выплаченный 17.03.2023, и НДФЛ с данного дохода отражают в разделах 1 и 2 расчета за I квартал 2023 года:
  • зарплата за вторую половину марта, выплаченная 03.04.2023, и НДФЛ с данного дохода, указывают в разделах 1 и 2 расчета за полугодие 2023 года.
Вадим Петров
Вадим Петров

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