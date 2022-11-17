Инструкция от ФНС по НДФЛ‑отчетности в 2023 году

Чиновники напоминают, что в 2023 году работодателей ждут серьезные перемены (внесены Федеральным законом от 14.07.22 № 263-ФЗ).
- Дата фактического получения дохода в виде оплаты труда будет определяться как день выплаты дохода (в том числе перечисления на счет налогоплательщика либо по его поручению на счета третьи лиц).
- Срок уплаты НДФЛ будет зависеть от того, когда его удержали. В общем случае налоговым агентам придется перечислять «суммы исчисленного и удержанного налога за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца». Проще говоря, если налог удержан за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, то срок его уплаты – 28 число текущего месяца ( подробнее см. Что изменится в НДФЛ с 2023 года.).
Для налога за декабрь и январь установлены особые сроки уплаты:
- если налог удержан за период с 23 по 31 декабря, то его нужно перечислить не позднее последнего рабочего дня года;
- если налог удержан за период с 1 по 22 января, то срок уплаты – не позднее 28 января.
Как перечислить НДФЛ и заполнить отчетность, если даты выплаты аванса и зарплаты приходятся на разные отчетные периоды? Отвечая на этот вопрос, авторы письма привели такой пример (письмо ФНС от 09.11.22 БС-4-11/15099@.)
Сотрудник принят на работу 1 марта 2023 года. Его зарплата составляет 200 тыс. рублей в месяц. У работника есть ребенок 8 лет. Зарплата за март выплачивается в следующие сроки: аванс (100 тыс. руб.) – 17 марта, зарплата за вторую половину марта (100 тыс. руб.) – 3 апреля 2023 года.
Соответственно, в такой ситуации датой получения дохода в виде зарплаты за март 2023 года является:
- для выплаты аванса – 17.03.2023 (в справке о доходах и суммах налога физлица за 2023 год нужно будет указать месяц «03»);
- для второй части зарплаты – 03.04.2023 (в справке о доходах и суммах налога физлица за 2023 год нужно будет указать месяц «04»).
Стандартный налоговый вычет в размере 1 400 рублей предоставляется работнику в отношении указанных доходов за март 2023 года и за апрель 2023 года соответственно.
Перечислить НДФЛ нужно в следующие сроки:
- с аванса – не позднее 28.03.2023;
- с зарплаты за вторую половину марта – не позднее 28.04.2023.
При этом мартовская зарплата попадает в расчет 6-НДФЛ как за I квартал, так и за полугодие 2023 года. А именно:
- аванс за март, выплаченный 17.03.2023, и НДФЛ с данного дохода отражают в разделах 1 и 2 расчета за I квартал 2023 года:
- зарплата за вторую половину марта, выплаченная 03.04.2023, и НДФЛ с данного дохода, указывают в разделах 1 и 2 расчета за полугодие 2023 года.