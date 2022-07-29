Управленческий учет: помогите обозначить болевые точки

Управленческий учет в компании

Постановка управленческого учета и налаживание системы бюджетирования уже не являются прихотью и хотелками руководителя, а это жизненная необходимость и ключ выживания любого бизнеса. При этом почти все компании знают свои болевые точки. Именно их сначала надо выявить, а потом наш врач проведет осмотр, надавит, проверит и расскажет о схеме лечения. Врачами являются наши спикеры вебинаров, которые имеют опыт в области управленческого учета и помогают другим организациям с постановкой управленческого учета.

Выбираем тему вебинара по управленческому учету

И вот чтобы наши вебинары были полезными нам нужно выявить темы в управленческом учете, которые вас волнуют и о чем мы будем говорить и рассказывать как устранить ту или иную проблему.

Голосуем что из управленческого учета вы хотите разобрать подробно на вебинарах этой осенью и пишем в комментариях что еще хотите чтобы было на вебинарах.

Голосуем

Выберите тему, которая Вас больше всего интересует и о чем хотите послушать на вебинаре:

В комментариях пишем что пропустили по болевым точкам управленческого учета, что еще волнует и хотите разобрать и на какую тему нужен вебинар.

Ну а если вы поняли, что вы плохо разбираетесь в управленческом учете или его в вашей компании нет, а необходимость уже назрела, то просто необходимо повысить свою квалификацию и пойти на курс повышения квалификации Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения.

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Руководитель Центра обучения Клерк, Елена Ярушкина