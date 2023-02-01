Размышления о выездной налоговой проверке

При наличии настойчивости, программы проверки контрагентов и поисковика (рекомендую Яндекс) проверка акта может принести массу сюрпризов, которые не стыкуются с актом от слова «совсем».

Как пример, ИФНС пишет своё любимое «контрагент не обладал ресурсами для исполнения договора», а в его бухгалтерской отчетности отражено на несколько миллионов основных средств. Или указывает на сведения о недостоверности, которые не подтверждаются ЕГРЮЛ. И это примеры, которые наиболее просты для проверки в открытых источниках информации.

Любопытный случай был также, когда ИФНС допросила полного тезку водителя, перевозившего товар от спорного поставщика к клиенту, который, разумеется, отрицал и саму перевозку, и наличие прав категорий, отличных от В.



Другой важнейших источник информации – материалы налогового контроля, полученные при проверке.

На практике – вместе с актом дают только малую их часть, можно сказать, верхушку айсберга. Получить те материалы, которые ИФНС не приложила к акту и которые можно использовать для своей защиты, необходимо до предоставления возражений на акт проверки, так как данный срок установлен абз. 3 п. 2 ст. 101 НК.

Этап ознакомления очень важен, так как другого шанса получить информацию и документы у вас не будет, а они потом будут использоваться и на этапе досудебного обжалования, и в суде.

Поэтому важно до вынесения решения по результатам проверки, как минимум, сразу после получения акта пригласить налоговых консультантов.

Штатные юристы, зачастую, не владеют в должной мере знаниями НКи правоприменительной практикой, которая очень изменчива.

Профессиональные налоговые консультанты же знают, какие документы и информацию можно и нужно истребовать у налогового органа и, главное, зачем и как их использовать.



Так что, вполне возможно, что выбор самого первого налогового консультанта – один из самых важных, так как именно он добывает у ИФНС фактуру для последующего спора.



Вообще, имеет смысл взять сопровождение с самого начала налоговой проверки. Это позволит контролировать процесс сбора доказательств инспекцией путем проверки предоставляемых документов, подготовки и сопровождения на допросы сотрудников.

Самое идеальное же – пригласить консультантов до начала проверки, так как лучшая проверка та, которая не началась.



Сопровождение ВНП в Санкт-Петербурге – дело сложное. Проверок проводится мало. Для сравнения статистика за 9 месяцев 2022 года: Москва – 1747 ВНП, а в СПБ всего 264, Московская обл. – 607, а Ленинградская обл. – всего 12. (Двенадцать, Карл!!!).

Поэтому питерские ИФНС, как говорится, «за копейку удавятся». Опять же на вопрос «куда деть разрывы?» у них ответа нет. А на «не отгребу ли я от Управления, если не доначислю по разрывам?» есть.



Но это не повод опускать руки. Многое можно «отбить» в УФНС, где больше смотрят на суть вменяемых нарушений, больше знают об определении действительных налоговых обязательств и о правоприменительной практике налогового законодательства. Даже в суде налогоплательщики выигрывают 24% дел. Так что практически всегда, кроме совсем уж тяжелых случаев налоговой оптимизации, есть большой шанс, как минимум, уменьшить доначисления.