6-НДФЛ за 2022 год и декабрьская зарплата, выплаченная в январе 2023 года

С 01.01.2023г. внесены изменения в НК РФ, в том числе касающиеся даты получения дохода в виде оплаты труда для целей исчисления НДФЛ. Ранее это был последний день месяца, сейчас - дата выплаты дохода.

У многих бухгалтеров возникли вопросы, как отражать в отчетности 6-НДФЛ за 2022 год заработную плату за декабрь (вторую половину декабря) 2022г., если она выплачена в январе 2023г.

Заработная плата, начисленная за вторую половину декабря 2022 и выплаченная в январе 2023, из-за изменений, внесенных с 01.01.2023г. в НК РФ, с точки зрения даты получения дохода соответствует одновременно:

Пункту 2 ст. 223 НК РФ, согласно которому до 01.01.2023г. датой получения дохода в форме оплаты труда признается последний день месяца, за который начислен доход. Согласно п. 3 ст. 226 НК РФ налоговый агент на дату получения дохода, т.е. в вашем случае на последний день месяца, в т.ч. на 31.12.2022г., обязан был исчислить НДФЛ. Подпункту 1 пункта 1 ст. 223 НК РФ, согласно которому с 01.01.2023г. вследствие утраты силы пункта 1 ст. 223 НК РФ, датой получения дохода является дата его выплаты. Каких-то особенностей для доходов в виде оплаты труда не предусмотрено.

Неустанно заботящаяся о налогоплательщиках ФНС России выпустила три разъясняющих письма:

от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@: зарплату за декабрь 2022г., если она выплачена полностью или частично в январе 2023г., в отчете за 2022г. не отражаем вообще. По этому письму, говорят, были сделаны настройки 1С. (подписала зам. руководителя ФНС - С.Л. Бондарчук); от 11.01.2023 № ЗГ-3-11/125@: зарплата за первую половину декабря 2022г. отражается в отчете за 2022г., а за вторую половину, выплаченную в январе 2023г., - за 1 квартал 2023г. (подписал начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов - М.В. Сергеев); от 19.01.2023 № БС-4-11/517@: аналогично предыдущему: зарплата, выплаченная в январе 2023г. за декабрь 2022г. отражается в отчете за 1 квартал 2023г, а в отчете за 2022г. не отражается (передумала и подписала зам. руководителя ФНС - С.Л. Бондарчук).

Эээээ??? Неужели???? Все три письма - полная лажа, честное слово.

По моему мнению, так как Федеральным законом от 14.07.2022 N 263-ФЗ и другими нормативными актами не внесены изменения ни в порядок исчисления НДФЛ за декабрь 2022г, ни в порядок формирования отчетности по форме 6-НДФЛ за 2022 год, то отчитываться по 6-НДФЛ необходимо по правилам 2022 года.

При этом, перечисление в бюджет НДФЛ, удержанного при выплате зарплаты за декабрь 2022г. в январе 2023г., необходимо по правилам 2023г. Вышеуказанные три разъясняющих письма ФНС России же, не будучи законодательными актами, предусматривают изменение утвержденного на 2022г. порядка учета и отчетности по НДФЛ.

Следовательно, необходимо использовать порядок указания НДФЛ с зарплаты декабря, выплаченной в январе, указанный в письме Минфина РФ от 11 февраля 2022 г. N БС-3-11/1230@, кстати, подписанном также С.Л. Бондарчук:

Доходы работников организации в виде заработной платы за декабрь 2022 г., выплаченные в 2023г., а также сумма исчисленного с них НДФЛ указываются в полях 110, 112 и 140 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2022 год.

При этом сумма НДФЛ с заработной платы за декабрь 2022 г., удержанная при выплате дохода в 2023г., указывается в полях 020, 021 и 022 раздела 1 и в поле 160 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года.