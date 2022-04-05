Российский бизнес в новых условиях: простыми словами о текущей ситуации

Профессиональную оценку даёт Светлана Бурцева - генеральный директор ООО «АСгрупп», эксперт по финансам.

Работа с банками

С четверга 24 февраля 2022 года мы наблюдаем, что банки практически не предоставляют транш компаниям.

Транш – это выдача кредита частями в течение определенного срока. Кредитная линия открывается на согласованную сумму, но получить ее единовременно нельзя. Так банки снижают собственные риски по кредитованию.

Если транш предоставляется, то под 25 % годовых. Есть прогноз, что ставка дойдёт до 35%.

Также банки активно и досконально проверяют клиентов в части хеджирования — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.

Мы наблюдаем, что ряд компаний из-за временной недоступности кредитных траншей находится без денег, не может внести плату за товар, который затем отгружает клиенту. Это значит, что продажи резко падают.

Импорт

Очевидно, что на фоне введённых санкций, импортные товары и технологии будут заменяться отечественными аналогами. Таким образом, начнётся более активный процесс импортозамещения. Но насколько успешным и оперативным будет этот процесс – прогнозировать пока сложно. Специфическое оборудование импортного производства, у которого нет аналогов, вероятно, заменить будет невозможно. Либо же на разработку и внедрение такого оборудования будут потрачены долгие месяцы или даже годы.

Отрасли, связанные с техникой и электроникой, на мой взгляд, пострадают больше всего.

Портреты клиентов и конкретные ситуации на повестке дня

Приведу пример клиента. Компания занимается поставкой специализированного оборудования для розлива нефтепродуктов. Это оборудование производится в США. На данный момент оно находится на границе с Португалией, пока не поставлено в Россию. Внести платёж в долларах за данное оборудование тоже невозможно, так как санкции коснулись банка, в котором был открыт расчётный счёт клиента. В итоге, мы экстренно открыли расчетный счёт в другом банке, которого санкции пока не коснулись, чтобы данный платёж в долларах США был произведён. Но пока платёж на валютном контроле, он не списан, находится в подвешенном состоянии.

Другой пример. Погрузчики (подъёмно-транспортное оборудование) находятся на границе с Китаем. Контракт на их закупку был заключён в долларах. В связи с введёнными санкциями и ростом курса доллара это негативный фактор. В ходе проведённых переговоров была достигнута договорённость заключить новый контракт в другой валюте: в китайских юанях. То есть, в оперативном режиме решить вопросы валютной замены можно. Но будет ли это решение работать для бизнеса и в перспективе – пока не ясно, ответа нет.

Ещё одни пример. Хлебокомбинат в Ставрополе, собственное производство и продажа через сеть магазинов. Клиент не ориентирован на расчёты в долларах и не находится в прямой зависимости от импорта. Руководство приняло решение продолжать оптимизацию ведения управленческого учёта и бюджетирования. Цель – не получить незапланированных издержек, срывов сроков, неточностей в налоговых платежах. Посыл позитивный: стать сильнее конкурентов и не просто выжить, а развиваться.

Вывод

Российские предприятия, зависимые от импорта и расчётов в иностранной валюте, пострадают или вовсе уйдут с рынка, если не найдут альтернативных путей для расчётов и построения материально-технической базы.

Микробизнес, который имеет кредиты, будет банкротиться.

Малый бизнес, использующий грамотную систему управленческого учёта и бюджетирования, не обременённый кредитными обязательствами, может войти в стадию роста.

Рекомендую сейчас всем предприятиям искать пути экономии и оптимизации, если это возможно.