Яндекс Рассылки – 1500 писем в месяц бесплатно. Но больше писем – тоже очень дешево

Как пишет сам Яндекс – 360, это “Виртуальный офис для вашей команды: корпоративная почта, календарь, облачное хранилище, редактор документов и сервисы для коммуникации.”

Но наше внимание привлек сервис Яндекс.Рассылки, который включен в Яндекс 360. Сам по себе сервис появился в ноябре 2021 года, но именно сейчас он стал вполне полноценным инструментом для подготовки и отправки почтовых рассылок большому количеству клиентов с корпоративного домена.

В Рассылках уже есть многие возможности, которые есть например в мощнейшем SendPulse. От настроек ответственных за рассылки сотрудников, до достаточно мощного конструктора шаблонов писем.

Самое привлекательное в Яндекс Рассылках сейчас – это тарифы, которые по сути являются тарифами Яндекс 360 для бизнеса с оплатой за пользователя.

До 1500 уникальных писем в месяц можно отправлять бесплатно.

А вот уже на тарифе Оптимальный за 311 руб. за пользователя можно отправлять до 50000 писем в месяц.

И вот тут есть маленькая хитрость. Можно создать отдельную “организацию” в Яндекс 360 для бизнеса на отдельном домене для рассылок, хоть на одного пользователя. Например, для вашего маркетолога. Или для отдела маркетинга.

Тогда стоимость рассылки получается от 0,6 копеек за письмо. Что является абсолютно беспрецедентно низкой стоимостью для отправки рассылок на российском рынке.

Редакция телеграм-канала ИТ в России 2022 сейчас пользуется SendPulse, но уже на следующей неделе мы начнем активно тестировать Яндекс Рассылки.

Пишите в комментариях, если вы уже начали пользоваться Яндекс Рассылками и делитесь своим опытом.