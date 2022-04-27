Мы вчера весь день боролись за отправку декларации по НДС и других отчетов через 1С:Отчетность, т.е. через оператора Калуга Астрал.

В конце дня нам удалось отправить отчеты. Как мы это сделали – читайте в конце поста.

Текст ниже был написан вчера и отражает нашу борьбу за отправку отчета ))

Что бизнес может сделать в сложившейся ситуации?

1) если у компании есть кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (а значит и электронная подпись для доступа), то нужно прямо сейчас заполнить и отправить декларацию по НДС внутри кабинета налогоплательщика. Декларацию из 1С-ки можно выгрузить в xml-формате.

2) если доступа в налоговый кабинет нет, то с высокой вероятностью у бизнеса есть доступ в сервисы компаний Контур или Тензор – Контур.Диадок, СБИС и так далее. А значит есть и электронная подпись.

Можно выяснить возможность отправки отчетности через этих операторов. Например, стоимость сервиса Контур Экстер на год чуть больше 10 тыс. руб., а на два года еще более выгодно. Это намного меньше, чем возможные штрафные санкции за непредставление декларации по НДС вовремя. Если есть ЭЦП, то все можно успеть сделать до конца дня сегодня.

3) Попробовать бесплатный сервис Налоговой инспекции https://service.nalog.ru/nbo/

Опять же, нужна ЭЦП и КриптоПро. Настраивается все не очень сложно. Можно попробовать успеть до конца дня. Важное дополнение! Пункты (1) и (3) для отправки декларации НДС не подходят. Об этом написано в описании сервиса ГНИВЦ: Интернет-сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» Руководство пользователя по установке программных средств, необходимых для работы с Интернет-сервисом. Внимание! Транспортный контейнер с декларацией по НДС в программе не формируется. НДС через госуслуги и сайт ФНС не передается. Этот запрет обусловлен прямой нормой Налогового кодекса Российской Федерации, пункт 5 статьи 174: Налогоплательщики, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=695684&page=36#entry1107256

Специально для Клерка:

Итак, как же нам удалось отправить НДС и другие отчеты в конце дня?

В 17 часов вечера наш специалист дозвонилась до техподдержки Калуга Астрал. И сотрудник оператора попросил сообщить фиксированны IP-адрес нашего интернет-канала в офисе.

Оказывается, если у вас есть фиксированный IP-адрес, то Калуга Астрал может внести его в свой некий "белый список" и тогда... спустя два часа отчеты должны отправиться.

Так и случислось. В 19 часов бухгалтеру удалось отправить НДС и все остальные отчеты.

Девушка из Калуги Астрал подтвердила по телефону поступление отчетов к ним.

И на этом пока все. Отчеты находятся в состоянии "Ожидается сообщение, содержащее результат отправки". Ждем ))

Судя по всему DDoS-атака продолжается.

Если вы отправляете отчеты из дома или с мобильного интернета, то описанный нами способ вам не подходит. Нужно дозваниваться в Калугу Астрал и обсуждать с ними пути решения проблемы.

Если у вас получилось вчера или ранее отправить декларацию по НДС из 1С – делитесь в комментариях.