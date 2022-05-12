Верховный суд разъяснил, можно ли получить вычеты и учесть расходы от «техничек»

Налоговики доначислили компании налог на прибыль (более 7,8 млн руб.), НДС (более 5,8 млн руб.), пени и штрафы.

ВС дал такой вывод: если в цепочке контрагентов есть технические компании, и налоговики точно доказали, что фактически обязательства по сделке они не выполняли, а выполняло другое лицо, то к необоснованной налоговой выгоде нужно отнести те расходы, учтенные «при исчислении налога на прибыль организаций, и примененных им налоговых вычетов по НДС, которая приходится на наценку, добавленную «техническими» компаниями».

Подобную позицию ВС высказывал также в Определениях от 04.03.2015 № 302-КГ14-3432, от 27.09.2018 № 305-КГ18-7133, от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005.

Дело № А10-133/2020.