Налоговая уточнила, когда можно вызывать самозанятого на беседу

Налоговая в закрытом письме дала территориальным инспекциям вводную, что вызывать самозанятого без согласования с ЦА ФНС только по жалобе его контрагента. А именно — плательщик НПД не сформировал чек, не отправил его, либо сделал это с нарушением срока.

При этом написавший жалобу обязан ее подтвердить платежными документами.

Инспекторы обязаны уведомить самозанятого (причём, только через приложение «Мой налог», и никак иначе) о вызове на беседу в инспекцию. После этого проверяют информацию через запрос выписок, допрос свидетелей, истребование других документов (если все это нужно).

И только после всего перечисленного инспекторы могут оштрафовать самозанятого по ст. ст. 129.13 НК. Причем, в первый раз — не более 20% от суммы расчета, по которой не выдали чек. Повторно накажут на всю сумму заработка, но вряд ли на практике кто-то до этого доведет.

Заодно налоговики напомнили, что вызывать самозанятого без согласования с Центральным аппаратом можно либо в данном случае, либо если есть подозрения в подмене трудовых отношений. В остальных случаях — только по согласованию.

Выходит, что если самозанятый не работает как сотрудник с подменой трудовых отношений, и на него никто не жалуется — то сейчас его никто дергать не будет.