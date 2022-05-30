Работник при сокращении может сколь угодно долго выбирать предложенную должность

В правовое обоснование ведомство приводит нормы ТК. Ч. 1 ст. 180 ТК обязует работодателя при сокращении штата предложить вакантную должность. Ч. 3 ст. 81 ТК разрешает сокращаемого сотрудника уволить, если перевод с письменного согласия такого работника невозможен.

Но работодатель обязан предоставить все вакансии в данной местности — как соответствующие квалификации работника, так и нижестоящие должности, и менее оплачиваемую работу, которую такой работник сможет выполнять, исходя из его состояния здоровья. Может предложить и в другой местности, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором.

Все это, конечно, хорошо, но часто ли на практике работников именно сокращают? При этом же еще нужно на портал «Работа в России» сообщать, именно оттуда Минтруд берет сведения о грядущих массовых сокращениях. И уверенно говорит, что таких сокращений не предвидится.

Вполне возможно, на самом деле работникам, которых собираются сократить, просто говорят «пиши по собственному». А если отказываются — создают такие условия, что те сами уйдут. И сообщать никуда не надо, и должность можно не сокращать, и выплаты поменьше. Ну а то, что кто-то в суд пойдет — не все же идут. Как-то так.