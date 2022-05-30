Нельзя ИП пользоваться региональной льготной ставкой УСН, если на конец года сменилась регистрация

Очередное дело выиграли налоговики, когда ИП был зарегистрирован в регионе со льготной ставкой, а по факту деятельность была в другом месте. ИП был зарегистрирован в Мурманской области 16 апреля прошлого года. 26 июня того же года подал уточненку по УСН за 2020-й — в тот период он был зарегистрирован на территории Подмосковья. А ставку указал 1% вместо 6%. То есть, ставка Мурманская, место нахождения — Подмосковное.

Понятно, что налоговики провели проверку, доначислили налог по ставке 6% и потребовали это уплатить. Суд также принял их сторону.

«Исходя из буквального толкования пункта 3 статьи 1.1 Закона Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО возможность применения в 2020 году налоговой ставки в размере 1% распространяется на налогоплательщиков, в отношении которых одновременно соблюдаются два условия: регистрация на территории Мурманской области и осуществление деятельности на территории Мурманской области», — указал суд.

Собственно, у налоговиков позиция, как указал налоговый юрист Виктор Иваницкий в своем канале, где ИП зарегистрирован на конец налогового периода, ту ставку и нужно указывать в декларации.

Дело № А42-671/2022.