Продажу золота в слитках предлагают освободить от НДФЛ

Предложение Минфина направлено на «повышение привлекательности инвестиций в золото, как инструмента сохранения сбережений граждан».

Кроме того, в 2022 году предлагается не удерживать НДФЛ при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денег клиента другому брокеру.

Поправки планируются в НК, как следует из сообщения на сайте Минфина.

Когда отменяли НДС 20% при покупке золотых слитков, эту льготу назвали «для богатых». Ну потому, что тройская унция золота – это 31,1035 грамма, и стоит она в районе 1865 долларов США. По сегодняшнему курсу ЦБ 61,58 рубля за доллар, это 114 846,7 рубля. За 32 неполных грамма.

Несложно посчитать, сколько будет стоить килограммовый слиток,

32 г = 114 846,7 рубля, 1 кг = 3 588 959,38 рубля. Так ли много россиян могут позволить себе такую покупку?

Кстати говоря, внутренний «золотой» курс банка может сильно отличаться.

А потому, отмена НДФЛ при реализации золотых слитков — тоже далеко не для всех. Хотя, это просто мнение.