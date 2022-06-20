Налоговики обработают персданные без вашего согласия

В письме от 08.06.2022 № ПА-3-24/5978@ за подписью действительного государственного советника 2 класса А.С. Петрушина, Налоговая служба разъяснила, что органы исполнительной власти РФ могут, с учетом положений законодательства, проводить обработку персональных данных без согласия на то физических лиц.

Кроме того, в письме ссылаются на ст. 57 Конституции, в которой закреплена обязанность каждого налогоплательщика платить налоги. А к налоговому контролю относится и учет налогоплательщиков.

Вот именно в целях этого самого налогового контроля физлица, не являющиеся ИП, подлежат постановке на учет в инспекции по месту жительства на основании заявления. А если заявления не было – то на основе информации, предоставленной уполномоченными на то госорганами (статьи 83-85 НК).

Судя по всему, нашелся очередной противник присвоения ему (ей) ИНН. И далее – попытка через персональные данные обосновать позицию и отказаться от его присвоения. Вообще, ИНН человеку так и так присвоят, получит он его на бумажке, или нет. Спрашивать его действительно никто об этом не будет.