Желтая зона ЗСК и как вернуться в зеленую зону: практическое руководство для бизнеса

Система «Знай своего клиента», запущенная Центробанком 1 июля 2022 года, присваивает каждому юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю одну из трёх категорий риска: низкую, среднюю или высокую, что соответствует «зелёная», «жёлтая» и «красная» зоны соответственно.

Попадание в жёлтую категорию вызывает у бизнеса заметную тревогу зачастую избыточную. По сути это не блокировка счёта и не предъявление претензий, а индикатор того, что у контролирующих органов возникли вопросы к отдельным операциям. Ниже разбор механизма попадания и рабочих способов возвращения в зелёную зону.



Что такое «жёлтая» зона

Категория среднего риска означает, что банковский счёт остаётся активным, но находится под усиленным контролем. Кредитная организация начинает чаще требовать документальное подтверждение сделок и пояснения по операциям. В некоторых ситуациях банк вправе приостановить дистанционное обслуживание и перевести платежи в режим ручной обработки. Принудительной блокировки, характерной для красной зоны, при этом не происходит.



Причины попадания в «жёлтую» зону

Оценка строится на характере движения денежных средств. К числу распространённых факторов, вызывающих подозрения, относятся: внезапный рост оборотов, операции, не соответствующие основному профилю бизнеса, массовое появление новых контрагентов, заниженная налоговая нагрузка, значительные выплаты внешним исполнителям при минимальном штате, расчёты наличными, взаимодействие с организациями из перечня рисковых групп и др.

Критически важно, что каждый из этих признаков по отдельности не является основанием для изменения статуса. Решающую роль играет их сочетание.



Отсутствие формальной процедуры выхода

Это принципиальное отличие от красной зоны, где алгоритм действий чётко определён. При высоком риске путь заявителя прописан: если кредитная организация не предприняла мер, обращение направляется в ЦБ; при уже введённых ограничениях в межведомственную комиссию ЦБ с последующей возможностью судебного обжалования.

Для среднего уровня аналогичного регламента ни в нормативных актах, ни в рекомендательных документах Банк России не предусмотрел. Иными словами, подать «заявление на выход из жёлтой зоны» невозможно. Действует иной подход: категория пересчитывается автоматически, когда меняется транзакционное поведение компании и снимаются существующии типологии. Следовательно, выход это не административная процедура, а планомерная корректировка транзакционной активности с отбивкой по текущим спискам.



Практические шаги для возврата в зелёную зону

1. Выявите проблему. Обратитесь в банк с запросом о причинах усиленного контроля и проанализируйте операции с позиции комплаенс-контроля: определите, какие именно платежи, партнёры или временные промежутки аномальны и могли привлечь внимание.



2. Проведите аудит внутреннего документооборота. Сопоставьте реальную хозяйственную деятельность с её отражением в платёжных поручениях и бухгалтерской отчётности. Проверьте, что налоговые перечисления идут с того же расчётного счёта, нагрузка по налогам соответствует ожиданиям, формулировки назначений платежей точны, а комплект документов в порядке.



3. Измените транзакционное поведение - это определяющий фактор. Запустите систематические платежи, которые подтверждают реальную коммерческую деятельность; исключите сомнительные транзакции. В результате банк увидит не шаблонное описание модели бизнеса, а её фактическое подтверждение в движении средств.



4. Пересмотрите базу контрагентов. Сотрудничество с организациями из рисковых групп автоматически повышает внимание к вашим операциям. Проводите проверку контрагентов до заключения договора, а не реагируйте постфактум.



5. Сформируйте описание коммерческой модели. Чётко разделите задачи штатных сотрудников и внешних подрядчиков, аргументируйте привлечение сторонних специалистов и адекватность их гонораров по рыночному уровню, подготовьте комплект договоров и первичной документации по ключевым сделкам спорного периода.



6. Подайте в банк развёрнутые пояснения с приложением документов. Избегайте общих заявлений о добросовестности отвечайте предметно: кто вы как бизнес, чем занимаетесь и какой экономический смысл стоит за операциями, вызвавшими вопросы.



7. Действуйте последовательно и длительно. Категория пересчитывается на основе накопленной статистики операций, поэтому результативен не единичный пакет документов, а несколько месяцев корректной коммерческой активности и планомерное «размытие» и снятие накопленной негативной типологии.



Неработающие подходы и распространённые ошибки

Переход в другой банк. Оценка ЗСК доступна всем кредитным организациям, поэтому смена обслуживающего банка статуса не изменит.

Пассивное ожидание. Игнорирование ситуации на раннем этапе ведёт к ужесточению ограничений и риску перехода в «красную» зону.

Формальные ответы. Шаблонные пояснения без подтверждающих документов и без корректировки самого финансового поведения не приносят результата.



Сроки и реальные перспективы

Единого алгоритма с предсказуемым результатом в виде «выход за N дней» не существует. На практике процесс восстановления занимает несколько месяцев, но чаще случаи возврата в зелёную зону через 3–6 месяцев после старта работы. Логика простая: чем раньше бизнес начнёт действовать, тем выше вероятность благоприятного исхода.

Если обсудить этот вопрос подробнее буду рада диалогу в ТГ @your_business_expert