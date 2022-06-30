Самозанятые

Получить статус самозанятого можно будет через портал госуслуг

В закон о проведении эксперимента по налоговому режиму «налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 №422-ФЗ внесут поправки, позволяющие регистрироваться самозанятым через Госуслуги.

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Поправки уже приняты, Федеральный закон от 28.06.2022 № 206-ФЗ уже опубликован. Сами нововведения вступят в силу с 1 августа 2022 года.

Конкретно меняются статьи 3 и 5 закона «О НПД», а именно, у физлиц появляется дополнительная возможность для получения статуса самозанятого, кроме уже имеющихся через сайт ФНС и мобильное приложение.

Авторы поправок считают, что новая возможность для регистрации увеличит число самозанятых и обеспечит дополнительное наполнение бюджета.

В целом, инициатива полезная. Правда, через приложение как-то проще — скачал, вбил данные, сфоткал паспорт — и все, ты уже самозанятый. Куда уж проще? А вот с Госуслугами часто бывают затыки – то пароль забыл, то СНИЛС надо найти, то просто с мобильного приложения кидает на сайт, и там надо снова авторизоваться. В общем, есть там ряд неудобств. Тем более, заточенное под конкретную задачу приложение чаще будет лучше, чем «мультикомбайн». Но, видимо есть предписание, собрать все сервисы в одном месте, вот и делают.

Главное, чтобы приложение не убрали для самозанятых. Уж очень оно удобное, судя по отзывам.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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