Кадровые документы

Адрес регистрации работника в трудовом договоре можно не указывать

Роструду задали вопрос, обязательно ли указывать в трудовом договоре адрес регистрации работника.

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Роструд на своем сайте ответил, что адрес работника по прописке (регистрации) из его паспорта указывать в трудовом договоре не обязательно.

В качестве основания ведомство привело ч. 1 статьи 57 Трудового кодекса. Согласно нормам этой статьи, в трудовом договоре в обязательном порядке нужно указать:

  • ФИО работника;
  • Фирменное наименование работодателя (если компания);
  • ФИО работодателя (если физлицо);
  • Сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя (если это физлицо);
  • ИНН работодателя (кроме случаев, когда работодатель — физлицо не в статусе ИП);
  • Сведения о представителе работодателя — «подписанте» трудового договора, а также основания, в силу которых у него есть полномочия этот договор подписывать (доверенность, устав);
  • Место и дата заключения трудового договора.

Получается, что не то, что адрес регистрации (прописки), в трудовом договоре указывать не обязательно, согласно этой статье.

Правда, паспортные данные, согласно все той же ст. 57 ТК, в трудовой договор вписать нужно, поскольку они являются сведениями о документах, удостоверяющих личность работника.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский

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