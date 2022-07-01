Адрес регистрации работника в трудовом договоре можно не указывать

Роструд на своем сайте ответил, что адрес работника по прописке (регистрации) из его паспорта указывать в трудовом договоре не обязательно.

В качестве основания ведомство привело ч. 1 статьи 57 Трудового кодекса. Согласно нормам этой статьи, в трудовом договоре в обязательном порядке нужно указать:

ФИО работника;

Фирменное наименование работодателя (если компания);

ФИО работодателя (если физлицо);

Сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя (если это физлицо);

ИНН работодателя (кроме случаев, когда работодатель — физлицо не в статусе ИП);

Сведения о представителе работодателя — «подписанте» трудового договора, а также основания, в силу которых у него есть полномочия этот договор подписывать (доверенность, устав);

Место и дата заключения трудового договора.

Получается, что не то, что адрес регистрации (прописки), в трудовом договоре указывать не обязательно, согласно этой статье.

Правда, паспортные данные, согласно все той же ст. 57 ТК, в трудовой договор вписать нужно, поскольку они являются сведениями о документах, удостоверяющих личность работника.