Зарплата у других сотрудников выше? Это не всегда дискриминация

В деле № 88-10180/2022 суды вплоть до кассации включительно отказали работнику в его требованиях к работодателю.

Он зарабатывал порядка 65 тысяч рублей, и в какой-то момент узнал, что его коллеги на тех же должностях, с теми же требованиями по квалификации, с той же продолжительностью рабочего времени. Обязанности у всех одинаковые.

В своих требованиях он хотел выплаты компенсации по зарплате более 750 тыс. руб., компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. руб., и заодно поднять ему оклад до 75 тысяч руб.

Вот только этот сотрудник не учел одного — у них у всех был разный объем выполняемой работы. Суды на это и обратили внимание. У всех сотрудников были разные регионы в работе, в них различалось количество дистрибьюторов, торговых точек. Они просто делали больше работы, потому и больше получали. Дискриминацию тут суды не увидели.

Интересно, а кто мешал подойти к работодателю и это обсудить? К сожалению, тут нельзя сказать, было это, или работник сразу в суд побежал. Как правило, работодатель не прочь платить больше – если сотрудник готов выполнять больше работы.

А вообще, вспоминается вот такой мем:

В общем, не надо ходить по тонкому льду. Работодатель все увидит и все посчитает.