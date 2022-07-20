Из-за незаконного исключения из ЕГРЮЛ у компании вышел срок аренды. ВС указал, что ей должны его продлить без торгов

Компания арендовала публичный земельный участок для строительства склада. В какой-то момент ее незаконно вычеркнула из ЕГРЮЛ ФНС, пока разбирались, срок аренды закончился.

Компания обратилась к местным властям с просьбой о продлении аренды, но ей отказали, мотивировав, что второй раз так не делают. Пришлось обращаться в арбитраж.

Три инстанции по иску отказали, дело дошло до Верховного суда.

Верховный суд с выводами нижестоящих судов не согласился. Он указал, что нельзя выставлять на аукцион публичный участок с объектом незавершенного строительства другого лица. Изъять такой участок можно только через суд, и только в определенный срок — 6 месяцев со дня истечение ранее заключенного договора аренды этого участка. Этого сделано не было, а потому истец вправе получить участок в аренду, минуя торги, для того, чтобы закончить строительство.

Стройка, по мнению ВС, не была завершена по уважительным причинам, а потому высшая инстанция приняла по делу № А63-4067/2021 новый судебный акт. Решения нижестоящих инстанция указано отменить, требования истца в части обжалования отказа муниципалитета о продлении срока договора аренды — удовлетворить. Отказ признать незаконным. И — отправить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Кстати говоря, такие вот исключения из ЕГРЮЛ, по недостоверным сведениям, (а тут, судя по выписке из ЕГРЮЛ, были именно они), очень часто бьют по вполне действующим компаниям. Им шлют требование, чтобы подтвердили достоверность (а может на беседу директора вызывали, а он не пришел), те их не получают или по незнанию игнорируют — и потом доказывают, что компания не на бумаге существует, и не в виде папки с документами. А вполне себе работает, строит даже что-то.

А потому периодически о себе стоит выписку с сайта ФНС качать и смотреть, что там да как. И если есть там такое:

То стоит срочно реагировать. По меньшей мере, сходить в «территорию», и поинтересоваться, в чем весь сыр-бор.