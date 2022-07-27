Взяли сотрудника на место сокращенного? Иногда можно и так

Сотрудник работал на немаленькой должности — региональный директор по продажам. Работодатель решил переформатировать организационную структуру и сократить часть работников. В том числе и его. Да, ему предложили ряд вакансий: комплектовщик, торговый агент, торговый представитель, старший торговый агент, оператор информационной системы, но истец предпочел отказаться.

Позже сотрудник узнал, что вместо него теперь работает другой сотрудник. Он решил, что должность по факту не сократили, нужно оспаривать.

Среди требований истца было: восстановить в должности на работе, выплатить зарплаты за вынужденный прогул, компенсировать судебные расходы (31500 рублей) и моральный вред (50000 рублей).

Первая инстанция требования удовлетворила, постановив восстановить его на работе в прежней должности, выплатить 2,17 миллиона рублей зарплату за вынужденный прогул, плюс компенсировать судебные расходы в сумме 10 тысяч рублей и моральный вред в размере 25 тысяч рублей. В остальной части требований суд отказал.

Апелляция и кассация решение отменили. Причины:

должность реально сократили — переведенный сотрудник якобы на его место работает в должности «коммерческий директор», его полномочия и круг обязанностей шире;

сотрудник работает из другого региона, характер должности не предполагал разъездной работы, а потому в другом регионе вакансию сокращаемому не предлагали;

порядок увольнения соблюден, преобразование организационной структуры – в компетенции работодателя.

В итоге, работодатель дело выиграл.

Дело № 88-11577/2022.

Вполне возможно, с работодателем можно было договориться. Скорее всего, других способов избавиться от сотрудника просто не было, потому и решили снести вместе с должностью. А может, просто оптимизировали структуру, это ведь в полной компетенции работодателя.