Компании в суде пришлось доказывать, что она не на УСН

Итак, в деле № А19-18246/2021 судебные акты получились неоднозначные. Первая инстанция налогоплательщику отказала, считая, что тот не доказал право на ОСНО, а вот апелляция, и вслед за нею кассация, решили, что это не так.

После камеральной проверки компании доначислили почти 12 млн руб. НДС, почти 3 млн руб. пени и штраф 1,2 млн рублей. А все потому, что они считали, что компания на УСН, а потому на вычеты по НЛС права не имеет.

То, как доказывалась подача в начале 2019 года уведомления об отказе от УСН нарочно в инспекцию, заслуживает отдельной истории. 10 января представитель компании подал уведомление в инспекцию, инспектор его приняла, поставила штамп. Уведомление было в одном экземпляре, но компания сделала копию, которую впоследствии представила в суд.

Суд даже опросил инспектора, которая ы тот день приняла это заявление, по крайней мере, ее фамилия стоила на штампе. Оказалось, она в тот день не работала, на основании чего налоговики сочли документ подложным. Дескать, штамп наборный, может кто угодно изготовить.

Эти доводы, кстати, апелляция и кассация отклонили — посетитель налоговой не вправе спрашивать у инспектора в окне документы, удостоверяющие личность. Ну а насчет штампа — налоговики не доказали, что он подложный.

Тем более, в том же году была подана декларация по НДС за I квартал, нареканий от налоговиков по этому поводу не было.

В итоге, суды второй и третьей инстанций подтвердили право компании на ОСНО и вычеты по НДС.