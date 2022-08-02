Налоги, взносы, пошлины

Трамп извлек налоговую выгоду из похорон бывшей жены?

Как пишут СМИ, бывший президент США Дональд Трамп похоронил свою первую жену Ивану в своем гольф-клубе, поскольку в штате, где он расположен, действуют налоговые льготы на кладбища.

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Гольф клуб, в котором Трамп похоронил свою бывшую жену, находится в штате Нью-Джерси. И именно в этом штате действуют налоговые льготы для кладбищ.

Информацию распространила в соцсетях профессор социологии Брук Харрингтон, называющая себя исследователем налогов. Она усмотрела в действиях Трампа тройной уход от налогов — налог на имущество, подоходный налог и налог с продаж. Сам Трамп происходящее не комментировал, сообщается в СМИ.

Сейчас у власти в США демократы, осенью в стране пройдут промежуточные выборы в Конгресс, а в ноябре 2024 года — выборы президента. Дональд Трамп является кандидатом от республиканцев, а потому, вполне вероятно, сейчас про него будут копать все, что угодно. А уход от налогов —США карается очень строго, и конечно же, сильно бьет по репутации.

Кстати говоря, сообщается, что первая жена Трампа Ивана скончалась в результате несчастного случая — упала в своем доме с лестницы. Ждем новое «расследование»?

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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