За отказ переводиться в другой отдел увольнять нельзя, сказали суды. Но не всегда

Подписывать допсоглашение к трудовому договору работник не стал, и потому его уволили за отказ работать в новых условиях. Пришлось идти в суд.

Первая инстанция встала на сторону работодателя, а вот апелляция с кассацией на этот счет выразили другое мнение.

По факту, оргструктура предприятия не менялась, просто, по сути, переименовали отдел, где сотрудник работал. Должность, зарплата, обязанности не поменялись, по сути, существенные условия трудового договора не затронуты. На этом основании суды указали, что увольнять его было нельзя и постановили работу ему вернуть.

Дело № 88-15979/2022.

Тут хотя бы допсоглашение подписать предложили, все по чину. А то бывает, что просто на словах «ты теперь делаешь то-то и то-то, зарплата та же, не нравится – дверь там». А кто-то вообще без договора работают, на птичьих правах.