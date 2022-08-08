Трудовые отношения

За отказ переводиться в другой отдел увольнять нельзя, сказали суды. Но не всегда

Сотрудник работал в отделе, который реорганизовали и создали два других. Его уведомили, что переведут в новый отдел.

Версия для печати

Подписывать допсоглашение к трудовому договору работник не стал, и потому его уволили за отказ работать в новых условиях. Пришлось идти в суд.

Первая инстанция встала на сторону работодателя, а вот апелляция с кассацией на этот счет выразили другое мнение.

По факту, оргструктура предприятия не менялась, просто, по сути, переименовали отдел, где сотрудник работал. Должность, зарплата, обязанности не поменялись, по сути, существенные условия трудового договора не затронуты. На этом основании суды указали, что увольнять его было нельзя и постановили работу ему вернуть.

Дело № 88-15979/2022.

Тут хотя бы допсоглашение подписать предложили, все по чину. А то бывает, что просто на словах «ты теперь делаешь то-то и то-то, зарплата та же, не нравится – дверь там». А кто-то вообще без договора работают, на птичьих правах.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист
IT-компании

Работники IT-компаний, исключенных из реестра, сохраняют льготную ставку по ипотеке. Но есть условия

Сотрудники компаний и банков, которые были исключены из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний, не потеряют льготную ставку по ипотеке, если они ее уже оформили.

Инвестиции

Иностранцы из недружественных стран временно не смогут покупать и продавать акции российских банков и предприятий

Президент подписал указ об ответных мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах, который до 31 декабря запрещает сделки с долями некоторых российских компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
IT-компании

Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

В соответствии с новым порядком аккредитации и получения IT-статуса многие компания были исключены из реестра. При этом для других категорий айтишников сделаны послабления.

Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

Мероприятия

Разместить
Электронная отчетность

Риски аутсорсеров при работе с электронными подписями и МЧД

Многие компании в целях экономии привлекают для ведения бухгалтерии аутсорсеров. Однако, сразу возникает вопрос с отчетами — чья подпись будет на них стоять? Раньше электронную подпись (ЭП) на токене руководитель просто отдавал аутсорсеру, но сейчас все изменилось — эта практика несет риски и для заказчика, и для исполнителя.

Риски аутсорсеров при работе с электронными подписями и МЧД
Читать еще