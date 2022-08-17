Трудовое право

Профсоюз против увольнения? Проведи консультации

Сотрудника, сокращенного вопреки мнению профсоюза, суды постановили вернуть на работу. Все потому, что с профсоюзом не провели консультации.

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В деле № 2-3174/2021, дошедшем до кассации, бывшая сотрудница требовала признать приказ о ее увольнении незаконным, ее саму на работе восстановить, компенсировать зарплату за вынужденный прогул, и заодно компенсировать моральный вред. Последний она оценила в 50 тысяч рублей.

Суд первой инстанции ей отказал, посчитав, что процедура по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК (сокращение штатов) проведена без нарушений, все законно.

Апелляция же обратила внимание на тот факт, что ч. 3 ст. 373 ТК предписывает проводить консультации с профсоюзным органом, если там выразили несогласие с увольнением сотрудника, являющегося ее членом. А так, как раз, не согласились. Работодатель только вот решил консультации не проводить, предложил сотруднице несколько вакансий, получил отказ, и уволил.

Не тут-то было, апелляция и кассация в итоге встали на ее сторону, и предписали на работе ее восстановить, взыскать чуть более 100 тысяч зарплату за вынужденный прогул, плюс компенсировать моральный вред. Его суд, как водится, снизил, в этом случае — до 10 тысяч рублей. Видимо, не настрадала морально истица на 50 тысяч, суду виднее.

В общем, формальная сторона процедуры при увольнении очень важна, особенно, если есть профсоюз, как дополнительный источник процедур для работодателя. Там спроси, там пришли, там проведи... Не так легко уволить сотрудника, даже с сокращением.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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