Налоговые споры

Если банкроту простили долг, он должен уплатить налог на прибыль

Компания, находящаяся в процедуре банкротства, тоже платит налог на прибыль, напомнил Минфин.

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Об этом министерство напомнило в письме от 19.07.2022 № 03-03-06/1/69565. Организации в процедуре банкротства должны уплачивать налог на прибыль на общих основаниях. Если долг простили — то, согласно ст. 250 НК, списанная задолженность относится ко внереализационным доходам. А потому, сумму кредиторки, прощенной, к примеру, по мировому соглашению, нужно отразить в базе по налогу на прибыль.

Интересно тут другое. Если появляется обязанность уплатить налог на прибыль, то после просрочки (когда она будет, откуда деньги у банкрота), налоговая тоже включается в реестр кредиторов? Если, конечно, уже не включилась по другим долгам. Какой-то замкнутый круг, если умозрительно: один кредитор прощает долг, сразу возникает другой, перед бюджетом.

Правда, налоговая нечасто банкротит, не любит она из бюджета процедуру оплачивать. Только если точно можно что-то взыскать, иначе зачем бюджету взыскание ради взыскания, без выхлопа?

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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