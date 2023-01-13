ЭДО

Внедрение электронного документооборота в компанию

Система автоматизации бизнеса позволяет упростить многие моменты по передаче внутренней документации. Программа делает перемещение файлов быстрым, прозрачным, надежным. Руководителям становится легче управлять, а подчиненным проще получать, согласовывать и сдавать задания.

Версия для печати
Внедрение электронного документооборота в компанию

Зачем нужна система электронного документооборота?

Система автоматизации бизнеса реализуется в виде корпоративного софта. На сегодня популярностью пользуются программы: DOCUMENTUM, А2Б, Директум, СЭД Дело, МОТИВ, Тезис, БОСС-Референт. Решение бывает облачным или коробочным. В первом случае открывается доступ каждому сотруднику на его рабочем устройстве через браузер. Взимается ежемесячная плата за обслуживание, но изначально ничего покупать не требуется. Во втором случае приобретается софт, устанавливающийся на сервер компании. Другие получают доступ к нему по внутренней сети.

Интерфейс системы электронного документооборота (СЭД) схож с окном почтовой программы. Программа показывает, какие задачи сейчас исполняются, сколько осталось времени, кто за них ответственный.

К преимуществам системы электронного документооборота (СЭД) относятся:

  • Экономия средств. Моя компания стала экономить в год до 30 тыс. руб. только на одной бумаге. Бонусом стала экономия тонера для принтера, папок, скрепок для степлера и пр. Если у кого-то есть дочерняя компания в другом городе или районе, не нужно пользоваться почтовыми службами или курьерами для передачи документации.

  • Уменьшение ошибок. Поскольку маршруты отправки составляются заранее, отсутствует вероятность ошибочной передачи файла в другие руки. Задание не потеряется, сроки не сорвутся. При составлении документа система сама подскажет, если какое-то поле осталось пропущенным. В любом случае исправить электронный файл проще, чем переписывать и распечатывать заново бумажный вариант.

  • Простота контроля. Руководитель и отправитель могут отслеживать время прочтения файла, видеть его статус (на рассмотрении, одобрен, задача завершена).

  • Экономия времени. Теперь нашей фирме не нужно ждать по несколько часов доставки пакета документов со склада, расположенного на другом конце города. Согласование занимает не 1-2 дня, а происходит сразу, поскольку после прихода сообщения высвечивается уведомление. В несколько отделов распоряжения отправляются одним кликом. Благодаря этому мы смогли перенаправить часть сотрудников на другую работу.

  • Легкость использования. Любую документацию можно легко найти через систему поиска. Поисковая строка поддерживает разные параметры: по дате, названию, получателям, срокам. Просматривать файлы можно через ПК, смартфон, планшет, подключенные к системе электронного документооборота.

  • Высокая надежность. Документам не страшна повышенная влажность, пожар, грызуны. Электронные бланки не портятся со временем, у них не выгорает краска.

  • Удобство хранения. Все хранится на сервере. При необходимости настраивается бэкап. Доступ к разным файлам строго разграничен исходя из должностных обязанностей, полномочий. Подчиненные видят то, что относится к их работе. Руководитель видит все движение документации.

a2b-sed.jpg

Этапы внедрения

Выделю основные этапы процесса:

  1. Определить, каким сотрудникам необходим доступ к СЭД. Обычно это кадры, бухгалтерия, товарный отдел, склад и руководство.

  2. На основании потребностей компании формируется запрос к оператору или разработчику ЭДО.

  3. Поставщик проверяет технические характеристики корпоративного сервера или компьютеров на соответствие минимальным требованиям для использования СЭД. При необходимости оборудование модернизируется.

  4. Приобретается необходимое программное обеспечение или рабочие ПК подключаются к облачному сервису.

  5. Настраиваются уровни и права доступа. Определяются категории документов, которые будут видеть сотрудники разных отделов.

  6. Строятся маршруты согласования. В зависимости от рабочих задач определяются адресаты для отправки корреспонденции.

  7. Настраивается совмещение ЭДО с рабочей CRM, 1С, другими процессами.

  8. Происходит обучение сотрудников использованию программы. Отдельно обучается администратор.

Поскольку СЭД легко масштабируема, за отдельную плату возможна индивидуальная доработка софта под узкие потребности заказчика. Это делает внедрение системы еще более оправданным, повышает удобство использования.

a2b-edo.jpg

Какие бывают проблемы при внедрении СЭД

При внедрении системы автоматизации бизнеса не избежать сложностей. Например, для начала придется перевести в цифровой формат имеющийся архив. Если он большой, это займет время. Зато потом у всех будет доступ к файлам со своего рабочего стола.

Когда в компании все решается на словах без оформления распоряжений, это экономит средства на бумагу, но так трудно отследить, кому поручено задание, выполнено ли оно в срок. Возникают сложности по аналогичным новым согласованиям, ведь постепенно принятые решения забываются. В таком случае нужно продумать порядок движения внутренней документации и ключевых участников, кто должен этим заниматься.

Осваивать программы больше нравится молодым сотрудникам. А вот пожилые воспринимают СЭД с опаской, не спешат ею пользоваться. В таком случае руководство может подавать пример, а также пересмотреть штат компании, заменив служащих, работающих с файлами.

На мой взгляд внедрение СЭД и внутреннего документооборота значительно упрощает многие процессы. Это экономит время доставки бумаг, экономит средства на печать, делает работу прозрачной. Адаптация заняла у нас месяц. После этого все пользовались ЭДО, как будто так всегда и было.

polanksijpetr
polanksijpetr
Главный бухгалтер

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

‼️ Госуслуги рассылают самозанятым и ИП уведомления о долге по ЕНП. Не платите

Бухгалтеры рассказывают, что клиенты-ИП массово получили уведомление на уплату долга по Единому налоговому платежу через портал Госуслуг. Люди жалуются, что при наличии подтвержденной переплаты по налогам в декабре 2022 года, теперь, оказывается, должны бюджету.

Судебная практика по налоговым спорам

Компании отказались рассказывать, кто обнулил ее декларацию. ВС подтвердил, что у налоговой нет такой обязанности

Компании обнулили декларацию по НДС. Общество решило получить реквизиты неустановленного лица, чтобы выяснить, кто конкретно это сделал. Но узнать в налоговой ничего не удалось. Компания решила через суд обжаловать отказ МИ ФНС №15 по Приморскому краю. Но проиграла везде.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Штрафы за персональные данные

⚡️ Путин подписал важные поручения: штрафы компаниям, мобилизация, компенсации за мошенничество

К 1 июля подготовят законодательство, чтобы собирать штрафы с компаний за утечку персональных данных. Это поручил Путин. Он оформил и ряд других поручений.

Отпуска

Правила предоставления отпусков в 2023 году: что изменилось

С 1 января 2023 года вступают в силу обновленные правила предоставления отпусков сотрудникам. Компания-работодатель обязана учесть все нововведения, чтобы избежать претензий контролеров. Расскажем подробнее о новациях в процессе предоставления отпусков.

Правила предоставления отпусков в 2023 году: что изменилось

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Подотчет, командировки

Выходные дни командированным в новые регионы оплачивают также, как и будни

За дни командировки в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области платят двойной средний разработок. Но за выходные дни начислять двойной на двойной (то есть, четверной) заработок не надо.

Повышение квалификации для бухгалтеров

Вы получите знания, которыми не владеют более 80% ваших коллег-бухгалтеров

Скоро стартует курс повышения квалификации, на котором вы можете обучиться вести учет по новым ФСБУ. Большинство ваших коллег так и не изучили новые стандарты.

Читать еще